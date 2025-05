Ainda precisamos falar sobre "Adolescência"

Em uma operação digna da captura de um criminoso de altíssima periculosidade, a polícia derruba a porta de entrada e invade a residência dos Miller. Pega o então angelical Jamie completamente desprevenido. Até aquele momento, é difícil encontrar respostas para uma atitude aparentemente tão desproporcional. O que fizera aquele adolescente a ponto de acarretar uma reação daquelas? As cenas seguintes também causam perplexidade: o menino de 13 anos, com uma família estruturada, que tira notas boas na escola e tem um quê de candura é, repito, tratado como um criminoso de altíssima periculosidade dentro da delegacia.

O desenrolar da trama é chocante, mas não surpreendente. Nós, espectadores, não tardamos a descobrir que o doce menino foi capaz de cometer um crime cruel contra uma colega da aula. O que segue a partir da descoberta é uma busca incessante para encontrar motivos que justifiquem tamanha brutalidade. É sobre esse aspecto que precisamos refletir como familiares, como educadores e como sociedade. Quando olhada isoladamente, por si só, essa fase da vida já é complicada. Há uma vulnerabilidade que impede os jovens de filtrarem tudo aquilo a que são expostos. Agora, somado a esse contexto de formação e construção de identidade, ainda há de se lembrar da onipresença dos conteúdos extremos na internet — no caso de Jamie, claramente relacionados à misoginia, sexismo e violência contra as mulheres.

Não é um fenômeno restrito à ficção. Aliás, a própria minissérie foi criada na esteira da repercussão de casos violentos cometidos por jovens no Reino Unido. Mas não precisamos ir tão longe: no Brasil, garotos radicalizados na internet cometeram crimes brutais nos últimos anos, como massacres em escolas ou o uso de comunidades no Discord para arquitetar atos como pedofilia, mutilação ou morte de animais.

Nessa terra sem dono e sem leis, as regras precisam ser impostas pelos pais ou responsáveis. Como os jovens ainda não têm maturidade suficiente para lidar com algumas questões, é fundamental que as famílias tenham um olhar cuidadoso às suas crianças. Talvez os fictícios Miller não tenham atentado a isso. Mudanças de comportamento, desvio de caráter e mentiras são alguns indícios que podem acender o sinal de alerta. No caso de Jamie, evidentemente, faltou essa observação. Porém, seria leviano colocar no colo da família a culpa de um trágico assassinato. É, sim, papel dos pais estabelecer um vínculo com os filhos desde a infância, investir em tempo de qualidade ao lado da prole. Assim como também é tarefa deles dar limites, educar e permitir-lhes que aprendam por meio de frustrações.