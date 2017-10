Lasse Kristensen / Divulgação

Definida como um transtorno específico de aprendizagem de escrita e leitura de origem neurobiológica, a dislexia atinge de 10% a 15% da população mundial. Hereditária, essa dificuldade, muitas vezes, só é descoberta na fase adulta. Isso explica um percentual estimado de 65% de disléxicos que não sabem que têm o problema.

Por se tratar de um transtorno e não figurar no rol das doenças, a dislexia não tem cura. Apenas intervenções podem melhorar alguns aspectos da condição.

No entanto, um estudo publicado este mês na revista científica Proceedings of the Royal Society B sugere que há caminhos possíveis de serem percorridos em busca de um tratamento. Pesquisadores franceses anunciaram que podem ter encontrado uma causa anatômica para o transtorno. Segundo eles, a resposta para a dislexia pode estar nas células receptoras de luz nos olhos. Em pessoas que não têm a dificuldade, esses receptores são assimétricos, assim, o cérebro escolhe o sinal enviado pelo olho dominante para recriá-lo. Aqueles com dislexia apresentam uma simetria nessa região, fazendo com que o cérebro não consiga escolher entre os sinais enviados por ambos os olhos.

— Essa presença ou ausência de assimetria deve desempenhar um papel crucial na conectividade nervosa para os processos visual e fonológico nas diferentes regiões do cérebro — diz Keila Monteiro, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Ela explica que, para chegar aos resultados, Albert Le Floch e Guy Ropars, ambos da Universidade de Rennes, na França, utilizaram um aparelho que identificou assimetria nos olhos de 30 pessoas sem dislexia.

— Eles propõem um estímulo da região central no olho para que esse estado seja melhorado — afirma Keila.

Apesar da notícia animadora, a médica oftalmologista lembra que esse é apenas um passo inicial na busca por intervenções em pessoas que têm o transtorno. Ainda falta um longo percurso, que inclui ensaios clínicos, para comprovar cientificamente a eficácia dessa proposta.

Sônia Moojen, fonoaudióloga, psicopedagoga e pesquisadora de longa data do tema, também vê o estudo com cautela. Segundo ela, há tempos vem se discutindo uma série de alternativas para a dislexia, como uso de lentes, mas que carecem de comprovação científica.

— Tem de se basear em evidências — destaca.

O que é a dislexia

É um transtorno específico de leitura e escrita, reconhecido em 1968 nos EUA, que não tem cura. Segundo a fonoaudióloga e psicopedagoga Sônia Moojen, os disléxicos podem ser muito inteligentes, porém apresentam uma dificuldade exclusiva:

— A pessoa pode ser um gênio e ter problemas para ler e escrever. É preciso que os pais entendam muito bem que a pessoa não é preguiçosa nem burra.

Como identificar

Segundo o psicólogo Luiz Gustavo Varejão Simi, pesquisador da Associação Brasileira de Dislexia, os sinais podem aparecer tanto em idade pré-escolar quanto escolar. Na pré-escola, as crianças costumam apresentar fraco desenvolvimento da atenção, atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, dificuldade em aprender rimas e canções e falta de interesse por livros impressos. No ambiente escolar, os sinais mais comuns são dificuldade na leitura e na escrita, conhecimento pobre de rimas, desatenção, dificuldade para copiar do quadro, troca de letras – M por N e P por B, por exemplo.

Contudo, mesmo diante desses sinais, Sônia garante que o diagnóstico preciso do transtorno só pode ser dado no fim do segundo ano do Ensino Fundamental e após seis meses de intervenções sem sucesso.

— Antes disso, as dificuldades apresentadas podem ser normais — argumenta.

Ao receber a confirmação, é preciso um trabalho multidisciplinar, com psicopedagogos, fonoaudiólogos e, em alguns casos, psiquiatras.

Escola e família

Desempenhando papel fundamental no desenvolvimento das crianças com dislexia, a escola precisa estar preparada para auxiliar quem tem o transtorno. Professores devem estar cientes que essas crianças não são desmotivadas nem preguiçosas.

Andrea Backes, orientadora educacional do Colégio Marista Rosário, diz que a instituição segue alguns procedimentos para facilitar a aprendizagem desses alunos. Um deles é promover reuniões entre a família e especialistas que acompanham a criança para traçar uma estratégia pedagógica individualizada.

Na sala de aula, quem tem o transtorno senta mais perto do professor. Nas avaliações, recebe materiais adaptados e conta com a ajuda de uma pessoa para ler as questões.

— Não queremos deixar o instrumento mais fácil, mas queremos isolar a dificuldade — diz Andrea.

Outra medida que a escola toma é não descontar da nota erros de ortografia e de composição frasal. Para a orientadora, a escola precisa intervir e incentivar esses alunos, a fim de potencializar outras habilidades.

