A incessante busca pela felicidade e todos os sentimentos que permeiam essa jornada são o tema do novo livro do cirurgião J.J. Camargo , Felicidade é o que conta. Nesta terça-feira (17), o médico, professor e escritor participa da sessão de autógrafos, na livraria Saraiva do Moinhos Shopping, em Porto Alegre.

Em seu quinto livro, J.J. reúne 60 textos que foram publicados no caderno Vida que mostram que é possível fazer a diferença: ter uma vida bem vivida partindo do princípio de sempre buscar a nossa felicidade e daqueles que estão ao redor.

Especialista em cirurgia torácica, J.J. adquiriu outro título com o passar dos anos: o de perito em pessoas. Sensível e observador, o médico sempre revela o lado humano da medicina em seus relatos do dia a dia.

Hoje, J.J. Camargo é professor de cirurgia torácica na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Misericórdia. Formado em 1970 pela UFRGS, foi o pioneiro em transplante de pulmão na América Latina em 1989 e o primeiro a realizar transplante de pulmão com doadores vivos fora dos EUA, em 1999. É responsável por dois terços dos transplantes de pulmão feitos até hoje no Brasil. J.J. Camargo também assina uma coluna semanal no Caderno Vida, de Zero Hora.