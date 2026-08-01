Hospital Centenário, em São Leopoldo, volta a atender sem restrições no Centro Obstétrico

O Hospital Centenário, de São Leopoldo, voltou a atender sem restrições no Centro Obstétrico na noite desta sexta-feira (31). A instituição conseguiu completar a escala médica para o fim de semana depois de a unidade passar por dois períodos sem obstetras.

Segundo o hospital, não havia especialistas entre a noite de quarta-feira (29) e até 19h30min desta sexta. Outros médicos permaneceram trabalhando no hospital durante os períodos de restrição, mas não havia profissionais especializados para os atendimentos obstétricos.

Uma ambulância ficou disponível para levar pacientes ao Hospital de Sapucaia do Sul em caso de necessidade, mas nenhuma transferência foi realizada.

O problema ficou restrito ao Centro Obstétrico. Os demais serviços do Hospital Centenário funcionaram normalmente.

Na tarde de quarta-feira, antes do primeiro período sem especialistas, apenas uma obstetra estava trabalhando. A escala prevista para o setor é de três médicos durante o dia e dois à noite.

Ao longo desta sexta-feira, o hospital conseguiu profissionais para preencher os plantões e evitar que o Centro Obstétrico permanecesse sem obstetras durante o fim de semana. A escala completa está confirmada até segunda-feira (3).

Hospital atribui problema à empresa terceirizada

O Hospital Centenário atribui a falta de profissionais ao descumprimento do contrato pela Vincitore Gestão em Saúde. A empresa terceirizada é responsável apenas pelo serviço de obstetrícia, e todos os médicos do setor são fornecidos pela contratada.

A reportagem entrou em contato com a Vincitore, mas não obteve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto.

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) acompanhou a situação na quarta-feira. A entidade também participou de uma reunião com representantes do hospital, da procuradoria da Fundação Hospital Centenário e do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers).

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Concursados devem assumir em agosto

A recomposição da escala para o fim de semana é temporária. O hospital convocou 12 obstetras aprovados em concurso público para reforçar de forma permanente o Centro Obstétrico.