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Hospital Centenário, em São Leopoldo, volta a atender sem restrições no Centro Obstétrico

Recomposição da escala para o fim de semana é temporária; instituição convocou 12 obstetras aprovados em concurso público

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Airton Lemos

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