Santa Casa de Porto Alegre fecha parceria para pesquisa contra câncer cerebral comum na infância

A colaboração prevê o intercâmbio de conhecimentos e possíveis participações em futuros ensaios clínicos. Divulgação / Santa Casa de Porto Alegre

A Santa Casa de Porto Alegre e a The Medulloblastoma Initiative (MBI) fecharam uma parceria institucional voltada ao avanço na pesquisa e no tratamento do meduloblastoma, o tumor cerebral maligno mais comum na infância.

A colaboração prevê o intercâmbio de conhecimentos e possíveis participações em futuros ensaios clínicos. Entretanto, ela não implica em qualquer tipo de compromisso financeiro entre as partes.

A instituição se tornou a segunda do país – e a primeira da região Sul – a firmar aliança com o MBI. De acordo com Antonio Kalil, diretor médico e de ensino e pesquisa da Santa Casa, a iniciativa é essencial para "acompanhar os avanços científicos e fortalecer o cuidado oferecido aos pacientes".

O empresário gaúcho que fundou a MBI, Fernando Goldsztein, explica que o projeto trata, sobretudo, da integração dos esforços na busca pela cura. Além disso, ele enxerga nessas parcerias uma oportunidade de compartilhar o conhecimento já consolidado com o Brasil.

— Nós temos os melhores cientistas nessa área de tumores cerebrais. Esses cientistas, essas pesquisas, essas técnicas. Eles vão ser compartilhados. Vai haver uma cooperação científica entre os cientistas do MBI e as instituições brasileiras — afirmou.

O que é a MBI?

O projeto já mobilizou mais de US$ 11 milhões para a pesquisa sobre meduloblastomas. A organização já reúne 16 laboratórios e centros de referência internacionais.

Atualmente, a MBI possui quatro ensaios clínicos em desenvolvimento. Um deles está na fase final do processo regulatório, onde reivindica a permissão para aplicar tratamentos experimentais em seres humanos.