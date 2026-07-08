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Santa Casa de Porto Alegre fecha parceria para pesquisa contra câncer cerebral comum na infância

Instituição é a primeira da região Sul e a segunda no país a firmar aliança com o MBI para o estudo sobre meduloblastomas 

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