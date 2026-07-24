Saúde

Diabetes e obesidade
Notícia

Retatrutida não está disponível para venda em nenhum país, alerta Anvisa

A expectativa é de que, quando liberada, a medicação seja mais uma opção entre as canetas emagrecedoras

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