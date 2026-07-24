Retatrutida não está disponível para venda em nenhum país, alerta Anvisa

Substância segue em fase de desenvolvimento clínico para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Nati / adobe.stock.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou, nesta sexta-feira (24), que a retatrutida, medicamento estudado para o tratamento de obesidade e diabetes tipo 2, segue sem aprovação para uso ou comercialização em qualquer país.

Segundo a agência reguladora, a empresa farmacêutica responsável pelo desenvolvimento da substância, Eli Lilly, aguarda a finalização das pesquisas para solicitar o registro às autoridades sanitárias. Com isso, a venda de qualquer produto anunciado à base de retatrutida é ilegal e não tem segurança comprovada.

Existem riscos de que medicações experimentais vendidas clandestinamente possam não conter a substância e vão além dos possíveis efeitos adversos da própria retatrutida, informou a Anvisa. A ausência de bula impede que o consumidor reconheça as contraindicações, as doses avaliadas e as condições adequadas de preservação.

Apesar do alerta, as pesquisas não estão em estágio inicial. A molécula já passou por etapas importantes de testes em diversos participantes, apresentando resultados considerados promissores para a perda de peso e o controle do diabetes.

No entanto, os estudos necessários ainda precisam ser concluídos para que o medicamento seja autorizado.

De acordo com o g1, no momento, o objetivo da empresa responsável é finalizar o programa de desenvolvimento clínico antes de solicitar o registro do medicamento, reunindo dados para avaliar fatores como:

Efeitos adversos

Possíveis complicações

Interações medicamentosas

Contraindicações

Doses que oferecem a melhor relação entre benefícios e riscos

O que é a retatrutida?

Trata-se de uma molécula em fase de desenvolvimento clínico para o tratamento de diabetes tipo 2, obesidade, sobrepeso e complicações relacionadas. A eficácia e a segurança do composto ainda estão sendo avaliadas. A expectativa é de que, quando liberada, a medicação seja mais uma opção entre as canetas emagrecedoras, como Ozempic, Mounjaro e Wegovy.

Quais são os principais benefícios da retatrutida?

Um relatório próprio da farmacêutica mostrou que a retatrutida pode gerar uma perda de peso de 28,3% em pacientes com obesidade ou sobrepeso, sem diabetes. Em alguns casos, houve quem perdesse 35% ou mais. Esses números são referentes a 80 semanas de uso do medicamento. A companhia comparou o resultado ao obtido com cirurgias bariátricas.

A empresa ainda destaca melhora em relação a fatores de risco cardiovascular, como colesterol não-HDL, triglicerídeos e pressão arterial sistólica.

Sem previsão para comercialização

Ainda não há data confirmada para a chegada da medicação no mercado devido ao processo do programa de estudos e à ausência do pedido de registro para agências sanitárias.

Dessa forma, a Anvisa recomenda que a população não compre nem utilize medicamentos sem registro sanitário devido a riscos à saúde. A agência ainda adverte que comercializar produtos irregulares pode configurar crime.