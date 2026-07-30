Projeto de hospital de Porto Alegre oferece atendimento psicológico a pessoas afetadas pela enchente de 2024

Expectativa é receber até 10 mil pessoas na fase de triagem. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, está com inscrições abertas para o Recomeçar, um projeto voltado aos atingidos pela enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. A iniciativa oferece atendimento psicológico para pessoas que tenham sido diretamente afetadas pela tragédia climática, por terem precisado se deslocar de suas residências ou por perdas materiais e emocionais.

Serão oferecidos até sete encontros com ferramentas práticas para o manejo do estresse, o enfrentamento dos problemas do dia a dia e a promoção do bem-estar.

Uma pesquisa realizada com dados de 2.494 gaúchos e publicado em fevereiro deste ano na revista Cadernos de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), identificou um aumento de sintomas de ansiedade e depressão de níveis moderados a graves após a enchente.

O processo de participação envolve três etapas: pré-triagem online através de formulário de interesse, avaliação de sintomas (ansiedade, depressão e estresse pós-traumático) e, por último, o programa de apoio psicológico para aqueles que se encaixarem nos critérios estabelecidos. A expectativa é receber cerca de 10 mil pessoas na fase de triagem.

Com duração prevista até dezembro de 2026, a iniciativa também servirá a um estudo sobre os resultados do programa e vai contribuir com dados científicos para o preparo do sistema de saúde brasileiro.

Saiba mais

Público-alvo: Afetados pela enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul.

Afetados pela enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Quem pode participar: Pessoas de 16 anos ou mais. Para menores de 18 anos, é exigida a autorização de um responsável legal.

Pessoas de 16 anos ou mais. Para menores de 18 anos, é exigida a autorização de um responsável legal. Como participar: O primeiro passo é preencher o formulário da pré-triagem (acesse aqui). Depois, um profissional da equipe entrará em contato.