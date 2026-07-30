Saúde

Saúde mental
Notícia

Projeto de hospital de Porto Alegre oferece atendimento psicológico a pessoas afetadas pela enchente de 2024

Projeto é voltado a quem teve que sair de casa ou registrou perdas materiais e emocionais durante a tragédia

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS