Primeiro serviço de pronto atendimento 24 horas começa a funcionar em Alvorada

Unidade fica no bairro Sumaré. Endyel Costa / Prefeitura de Alvorada

O município de Alvorada, na Região Metropolitana passa a contar a partir com o primeiro serviço de pronto atendimento 24 horas. A unidade, localizado na Avenida Wenceslau Fontoura, 240, no bairro Sumaré, foi inaugurada na segunda-feira (6).

Com a ampliação, o atual centro de saúde, que funciona até meia-noite, passa a atender de forma ininterrupta, assumindo uma nova função na rede municipal ao atender casos de urgência e emergência de menor complexidade.

Atualmente, o espaço atende cerca de 500 pessoas diariamente. A expectativa da prefeitura é de que com o pronto atendimento 24 horas em operação, haja aumento médio entre 20% e 25% no número de atendimentos.

O local será destinado a casos de urgência e emergência de menor complexidade, como pacientes com febre alta, dores intensas, cortes, crises hipertensivas e dificuldades respiratórias. Os casos seguirão a classificação de risco, protocolo utilizado nos serviços de urgência para definir a prioridade conforme a gravidade do quadro clínico. Na prática, casos mais graves terão prioridade, independentemente da ordem de chegada.