Saúde

Região Metropolitana
Notícia

Primeiro serviço de pronto atendimento 24 horas começa a funcionar em Alvorada

Unidade atenderá casos de urgência e emergência de menor complexidade, com expectativa de aumento no volume diário de pacientes atendidos

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Maria Regina Eichenberg

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