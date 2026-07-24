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Ovos, cebolas e batatas vão na geladeira? Faça o teste e descubra se você guarda os alimentos corretamente

Armazenamento inadequado pode reduzir a vida útil dos produtos e aumentar riscos de contaminação

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Ana Müller

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