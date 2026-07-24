Ovos, cebolas e batatas vão na geladeira? Faça o teste e descubra se você guarda os alimentos corretamente

Uma das dúvidas é sobre o que colocar ou não na geladeira. Andrey Popov / adobe.stock.com

Cada casa tem uma regra. Tem gente que guarda os ovos dentro da geladeira e há quem prefira deixar do lado de fora. O mesmo vale para alho, cebolas e batatas. Podem estar refrigerados ou não, dependendo dos hábitos de cada família.

A verdade é que a forma como os alimentos são guardados interfere na durabilidade e no sabor dos produtos, explica Ana Laura Giovanella Xavier, professora da disciplina de Segurança de Alimentos do curso de Nutrição da UniRitter.

Um erro bastante comum, segundo a professora, é guardar os alimentos na geladeira, mas sem cobri-los com tampa.

— Além de perderem umidade, absorvem odores de outros alimentos e existe o risco de contaminação cruzada.

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Conforme Ana Laura, é importante também não sobrecarregar a geladeira. Colocar alimentos em excesso para refrigerar dificulta a circulação de ar e prejudica a manutenção da temperatura ideal.

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Outro equívoco que as pessoas costumam cometer diz respeito à forma de descongelar os alimentos. A professora destaca que deixar os produtos em temperatura ambiente não é recomendado.