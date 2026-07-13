Saúde

Prevenção da cárie
Notícia

O que é o flúor? Conflito no Oriente Médio ameaça abastecimento do composto usado na água tratada

Escassez de ácido fluossilícico ameaça política pública de fluoretação da água, essencial para prevenção das cáries

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Denzel Valiente

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