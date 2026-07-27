Saúde

Não é só psicológico
Notícia

O corpo lembra: estudo global revela impacto oculto de traumas de infância nos adultos

Experiências como bullying, violência doméstica e abuso de drogas estão associadas a condições como diabetes, enxaqueca e doenças cardíacas

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Camila Bengo

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