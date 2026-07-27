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Estudo concluiu que traumas infantis estão relacionados a mais de 15 doenças não mentais. Tomsickova / adobe.stock.com

Experiências traumáticas vividas na infância podem deixar marcas que transcendem o campo emocional e impactam diretamente a saúde física, aumentando as chances de desenvolver diversas doenças na idade adulta.

Isso é o que mostra um artigo de revisão científica (que analisa pesquisas anteriores) publicado na eClinicalMedicine, revista do prestigiado grupo The Lancet.

O estudo conta com a participação de pesquisadoras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade do Vale do Taquari (Univates), ao lado de acadêmicos de Espanha, Alemanha, Reino Unido e Itália.

A partir da análise de dados de mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo, o trabalho concluiu que traumas infantis derivados de abusos físicos, sexuais ou emocionais, bullying e convivência com situações de violência doméstica e abuso de drogas, entre outras experiências, têm relação "altamente sugestiva" com mais de 15 doenças não mentais.

Veja nesta reportagem:

Quais são as doenças físicas ligadas a traumas infantis?

Confira lista compilada pelo estudo internacional:

Cefaleia — inclui dores de cabeça em geral e enxaqueca

— inclui dores de cabeça em geral e enxaqueca Síndrome do intestino irritável

Diabetes tipo 1 e tipo 2

tipo 1 e tipo 2 Doenças cardiovasculares — inclui condições como doença coronariana, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca

— inclui condições como doença coronariana, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca Obesidade e sobrepeso

e Distúrbios metabólicos e endócrinos em geral

em geral Doenças do aparelho genital feminino — inclui condições como endometriose, surgimento de miomas e síndrome ovariana metabólica poliendócrina

— inclui condições como endometriose, surgimento de miomas e síndrome ovariana metabólica poliendócrina Cólica menstrual grave , dor pélvica e dor na relação sexual

, dor pélvica e dor na relação sexual Infecções e sintomas do trato urinário inferior

Esclerose múltipla

Doenças respiratórias — inclui doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças pulmonares crônicas

— inclui doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças pulmonares crônicas Câncer — inclui vários tipos de neoplasias

— inclui vários tipos de neoplasias Dor somática e fibromialgia

e HIV

Alterações biológicas específicas, como a desregulação do sistema imune, distúrbios autoimunes e impacto na função mitocondrial do músculo esquelético

Quais experiências adversas entram na lista de risco?

Conforme a pesquisa, as chances de desenvolver essas doenças ao longo da vida podem ser até quase duas vezes maiores para crianças que foram expostas a alguma experiência adversa na infância. O termo é utilizado pelos pesquisadores para englobar os seguintes traumas:

Abuso físico

Abuso sexual

Abuso emocional

Bullying

Negligência física

Negligência emocional

Divórcio ou separação dos pais

Morte de um dos pais

Encarceramento de um dos membros da família

Dificuldades financeiras ou desemprego dos pais

Testemunho de qualquer forma de violência em casa

Convivência com familiares que abusam de substâncias químicas

Doença mental em membro da família

Disfunção familiar generalizada

As evidências mais robustas foram para o desenvolvimento de cefaleia, síndrome do intestino irritável, diabetes e doenças cardiovasculares. A relação entre os traumas e as doenças também demonstrou ser mais efetiva para as mulheres.

Ainda assim, o estudo concluiu que todos os traumas mapeados estão relacionados, em maior ou menor grau, a todos os desfechos médicos listados, independentemente do gênero.

Ao receber um paciente com sintomas físicos, a investigação não deveria se limitar a esses sintomas. ADRIANE DA ROSA Pesquisadora do HCPA, professora da UFRGS e autora sênior do estudo

O mecanismo oculto: por que o trauma vira doença física no corpo?

Adriane da Rosa, pesquisadora do Laboratório de Psiquiatria Molecular do HCPA e professora do Departamento de Farmacologia da UFRGS que é autora sênior do estudo, explica que o motivo da associação entre as experiências adversas da infância e as doenças na idade adulta ainda não está completamente esclarecido.

Entretanto, algumas hipóteses ajudam a entender a relação, como o efeito biológico que os traumas geram no organismo.

— Quando se vive uma experiência traumática na infância, ocorre uma desregulação no eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal), que controla a produção de cortisol e é o principal sistema de resposta ao estresse do corpo humano. Essa alteração persiste até a fase adulta e está conectada ao aumento da inflamação, o que funciona como uma alavanca para o desenvolvimento de doenças — explica a professora da UFRGS.

A pesquisadora cita também a via comportamental, sugerindo que, por conta de um trauma infantil, os indivíduos podem se tornar adultos com estilos de vida pouco saudáveis:

— O trauma pode trazer desfechos como sedentarismo, má alimentação, dificuldade de lidar com adversidades, abuso de substâncias e exposição a situações de risco. E sabemos que o estilo de vida interfere no surgimento de diversas doenças.

Fator gênero: por que as mulheres sofrem mais os impactos?

Já o possível motivo de as evidências terem sido mais fortes para as mulheres do que para os homens está relacionado às desigualdades de gênero. É o que explica Joana Bücker, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Univates que é coautora do estudo:

— Não é que os homens não passem por experiências traumáticas, mas, de modo geral, as mulheres estão mais expostas a traumas durante a infância e são mais vulneráveis a certas situações ao longo da vida.

Precisamos deixar de trabalhar apenas no tratamento da pessoa já doente e investir em estratégias de prevenção. JOANA BÜCKER Professora da Univates e coautora do estudo

A importância de investigar o histórico dos pacientes

Para Adriane da Rosa, a grande contribuição do estudo é comprovar a ligação entre traumas infantis e doenças físicas, menos explorada que a relação com os transtornos psiquiátricos:

— Estamos habituados a associar experiências adversas na infância a problemas de saúde mental, mas não tínhamos evidências robustas de que esses traumas também podem levar a doenças não mentais. Esse é o ponto de originalidade e o ineditismo deste estudo.

A partir desses achados, a pesquisadora defende que o histórico de saúde mental seja investigado complementarmente:

— Ao receber um paciente com sintomas físicos, a investigação não deveria se limitar a esses sintomas. Deveríamos implementar triagens sobre traumas na infância e questões de saúde mental. A integração é essencial, pois não estaremos fisicamente bem se não estivermos emocionalmente bem.

Prevenção: como a medicina pode mudar sua abordagem

Joana Bücker complementa, citando que o acompanhamento integral de crianças expostas a traumas poderia evitar possíveis desfechos médicos futuros:

— O estudo ajuda a entender a gravidade do trauma infantil e o prejuízo a longo prazo. Por isso, precisamos deixar de trabalhar apenas no tratamento da pessoa já doente e investir em estratégias de prevenção, agindo com crianças que estão em grupos de risco para evitar que desenvolvam doenças clínicas no futuro.

Conforme as pesquisadoras, o próximo passo da linha de pesquisa envolve testar estratégias terapêuticas específicas para o tratamento do trauma e protocolos de prevenção precoce.

Como foi feito o estudo

Para chegar aos resultados, o estudo utilizou um método conhecido como revisão guarda-chuva (umbrella review). Nessa metodologia, em vez de analisar pacientes individualmente, agrupa-se o maior número de pesquisas clínicas confiáveis sobre um determinado tema para revisá-las.

Porém, esse trabalho é feito a partir de outras revisões sistemáticas e meta-análises realizadas anteriormente sobre os estudos primários, como uma espécie de "revisão da revisão".

— Na hierarquia dos estudos clínicos, a revisão guarda-chuva está no topo da pirâmide das evidências científicas — diz Adriane da Rosa.

A professora da UFRGS explica que pesquisas clínicas individuais, por incluírem um número menor de pacientes, podem acabar chegando a resultados limitados. Já a revisão de um universo maior de dados permite a identificação dos possíveis vieses e a conclusão de uma evidência final muito mais sólida.

Joana Bücker esclarece que a seleção dos estudos que integrariam o trabalho foi rigorosa, feita por meio de um método que permite medir a qualidade de revisões sistemáticas e meta-análises: