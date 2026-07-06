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Chegou a cura?
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Novo remédio contra a calvície avança em testes; veja tratamentos disponíveis e valores

Estudo mostra aumento da densidade capilar com formulação de liberação prolongada; especialistas explicam as diferenças em relação às terapias atuais

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Leonardo Martins

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