Novo remédio contra a calvície avança em testes; veja tratamentos disponíveis e valores

VDPHL01 estimulou o crescimento de cabelo em um estudo com 519 homens. Jonathan Friebel / adobe.stock.com

Um medicamento experimental pode se tornar o primeiro remédio oral novo contra a calvície em quase 30 anos. Pensado para reduzir os riscos cardíacos do minoxidil e atender também às mulheres, o VDPHL01 estimulou o crescimento de cabelo em um estudo com 519 homens divulgado em abril pela biofarmacêutica norte-americana Veradermics. Os resultados, porém, ainda são preliminares.

Os tratamentos aprovados contra a queda de cabelo mudaram pouco desde os anos 1990. De lá para cá, houve avanços em procedimentos e formulações, mas nenhuma terapia oral específica para a alopecia androgenética chegou ao mercado.

Conhecida como calvície comum, a alopecia androgenética tem origem genética e hormonal. Nessa condição, os fios vão ficando cada vez mais finos até deixarem de nascer. É a forma de queda mais frequente em homens e mulheres.

A aposta atual é o VDPHL01. O medicamento não é uma molécula nova. Trata-se de uma formulação oral de minoxidil de liberação prolongada, desenvolvida pela Veradermics para tratar especificamente a calvície. O minoxidil já é prescrito por via oral no Brasil para estimular o crescimento dos fios, ainda que de forma off-label, ou seja, fora da indicação original aprovada em bula.

— A expectativa é combinar eficácia com um menor risco de efeitos colaterais, mas isso ainda precisa ser confirmado por estudos completos e com acompanhamento de longo prazo — explica Fernanda Lagares Xavier Peres, membro Sociedade Brasileira de Dermatologia - Secção RS (SBD-RS)

O que é o minoxidil

Minoxidil age nas células ao redor da raiz, melhora a circulação na região e prolonga a fase de crescimento do cabelo. Reprodução / adobe.stock.com

Criado nos anos 1970 como um vasodilatador — medicamento usado para tratar a pressão alta —, o minoxidil teve o crescimento de pelos identificado como um efeito colateral. Hoje, esse efeito é justamente o que o torna útil no tratamento da calvície.

Segundo Andressa Vargas, dermatologista e membro da SBD, no couro cabeludo ele age sobre as células ao redor da raiz do fio e prolonga a fase de crescimento do cabelo.

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A principal diferença em relação à finasterida e à dutasterida, hoje pilares do tratamento da calvície masculina, está no mecanismo de ação. Esses medicamentos bloqueiam o DHT, hormônio que contribui para a miniaturização dos fios — processo em que o cabelo nasce cada vez mais fino até deixar de crescer.

Como o DHT também exerce outras funções no organismo, sobretudo ligadas ao sistema reprodutor masculino, o seu bloqueio pode provocar efeitos hormonais e sexuais. O minoxidil atua por outra via, sem interferir no DHT.

— Por ser uma terapia não hormonal, o VDPHL01 pode ser especialmente interessante para mulheres, que têm menos opções aprovadas e muitas limitações com antiandrógenos, sobretudo em idade fértil, durante a gestação ou quando há contraindicações — aponta Andressa.

— Contudo, os dados preliminares divulgados até o momento referem-se apenas a pacientes do sexo masculino — complementa Fernanda.

O que muda com a liberação prolongada

O minoxidil continua sendo o mesmo, mas, em vez de ser absorvido rapidamente após a ingestão, passa a ser liberado aos poucos ao longo do dia.

— Na prática, a promessa é manter níveis terapêuticos por mais tempo, possivelmente com melhor tolerabilidade e menor risco de efeitos relacionados aos picos de concentração, como palpitação, taquicardia, edema ou queda de pressão — observa Andressa.

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O foco na segurança cardiovascular tem motivo. As doses testadas no estudo, de 8,5 miligramas uma ou duas vezes ao dia, são superiores às normalmente prescritas hoje nos consultórios.

— Em geral, usamos cerca de 0,25 mg a 2,5 mg por dia em mulheres e 1 mg a 5 mg por dia em homens, sempre individualizando conforme risco, tolerância e resposta. Por isso, a segurança cardiovascular precisa ser muito bem demonstrada — pondera a dermatologista.

Quais os tratamentos contra a calvície

Em casos específicos, o transplante capilar é o mais recomendado. Reprodução / adobe.stock.com

Enquanto o novo remédio não chega, a calvície já conta com tratamentos de eficácia comprovada, que costumam ser usados em combinação. A associação das terapias e a escolha do procedimento variam conforme fatores como idade, gravidade da doença e presença de comorbidades.

— A avaliação dermatológica é fundamental para individualizar o tratamento, definindo as medicações e as doses mais adequadas para cada paciente — comenta Fernanda.

Para os homens com quadro leve a moderado, a base do tratamento costuma combinar o controle hormonal da miniaturização dos fios com o estímulo ao crescimento.

Principais opções

Finasterida oral ou, em alguns casos, dutasterida , para reduzir a ação do DHT, hormônio ligado ao afinamento dos fios

ou, em alguns casos, , para reduzir a ação do DHT, hormônio ligado ao afinamento dos fios Minoxidil tópico ou minoxidil oral em baixa dose , para estimular o crescimento do cabelo

ou , para estimular o crescimento do cabelo Microagulhamento , que pode ser associado aos medicamentos

, que pode ser associado aos medicamentos Laser de baixa intensidade , para estimular a atividade dos folículos capilares

, para estimular a atividade dos folículos capilares PRP (plasma rico em plaquetas) , em casos selecionados

, em casos selecionados Transplante capilar, quando há indicação cirúrgica

— O padrão mais consolidado ainda é combinar o controle hormonal da miniaturização com o estímulo ao crescimento — resume Andressa.

Quanto custa e como funciona cada tratamento

Os valores abaixo são estimativas de mercado levantadas em julho deste ano e variam conforme a marca, a cidade, a clínica e a gravidade do caso. Veja abaixo os medicamentos de uso diário e contínuo.

Finasterida (comprimido): bloqueia a enzima que transforma a testosterona em DHT, hormônio responsável pela miniaturização dos fios. Na versão genérica, custa cerca de R$ 30 a R$ 80 por mês

(comprimido): bloqueia a enzima que transforma a testosterona em DHT, hormônio responsável pela miniaturização dos fios. Na versão genérica, custa cerca de por mês Dutasterida (comprimido): age pela mesma via, com bloqueio mais amplo e potente da enzima. É indicada em alguns casos, muitas vezes de forma off-label para o cabelo. Custa mais que a finasterida: o genérico de 0,5 mg fica entre R$ 100 e R$ 210 por mês

(comprimido): age pela mesma via, com bloqueio mais amplo e potente da enzima. É indicada em alguns casos, muitas vezes de forma off-label para o cabelo. Custa mais que a finasterida: o genérico de 0,5 mg fica entre por mês Minoxidil tópico (solução ou espuma): aplicado no couro cabeludo, prolonga a fase de crescimento do fio. Fica em torno de R$ 50 a R$ 120 por mês

(solução ou espuma): aplicado no couro cabeludo, prolonga a fase de crescimento do fio. Fica em torno de por mês Minoxidil oral em baixa dose: a mesma ação do tópico, em cápsula manipulada e por prescrição off-label. Só pode ser preparado por farmácias com licença específica, por ser substância de baixo índice terapêutico. Costuma sair por cerca de R$ 30 a R$ 70 por mês, conforme a dose

Quando os medicamentos não bastam ou o caso exige reforço, entram os procedimentos realizados em consultório.

Microagulhamento : um aparelho com agulhas muito finas faz microperfurações no couro cabeludo, estimulando fatores de crescimento e favorecendo a absorção dos medicamentos. Gira entre R$ 250 e R$ 700 por sessão

: um aparelho com agulhas muito finas faz microperfurações no couro cabeludo, estimulando fatores de crescimento e favorecendo a absorção dos medicamentos. Gira por sessão Laser de baixa intensidade : uma luz estimula a atividade das células dos folículos capilares. As sessões em clínica custam de R$ 150 a R$ 400 e há ainda aparelhos de uso doméstico, como capacetes e bonés, vendidos separadamente

: uma luz estimula a atividade das células dos folículos capilares. As sessões em clínica custam de e há ainda aparelhos de uso doméstico, como capacetes e bonés, vendidos separadamente PRP (plasma rico em plaquetas) : o médico coleta o sangue do paciente, separa, em uma centrífuga, a fração rica em plaquetas e a injeta no couro cabeludo para estimular os folículos. Custa entre R$ 150 e R$ 700 por sessão, geralmente em pacotes de três a seis aplicações

: o médico coleta o sangue do paciente, separa, em uma centrífuga, a fração rica em plaquetas e a injeta no couro cabeludo para estimular os folículos. Custa por sessão, geralmente em pacotes de três a seis aplicações Transplante capilar: cirurgia que retira fios de uma área doadora, geralmente a nuca, e os implanta nas falhas. Reservado a casos selecionados, custa de R$ 15 mil a R$ 40 mil, conforme a técnica utilizada e o número de fios transplantados

Opções para as mulheres

Nas mulheres, o ponto de partida é diferente e começa pela investigação da causa da queda de cabelo. Segundo Fernanda, o minoxidil tópico é o tratamento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a calvície feminina.

Na prática clínica, porém, outras opções consolidadas também podem ser utilizadas de forma off-label. A escolha da terapia depende de fatores como:

Fase reprodutiva

Presença de comorbidades

Investigação de causas associadas

Características de cada paciente

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— A individualização do tratamento é fundamental — reforça Fernanda.

Antes de definir a estratégia terapêutica, é preciso verificar se há condições que estejam provocando ou agravando a queda de cabelo. Segundo Andressa, a investigação costuma incluir:

Deficiência de ferro

Alterações da tireoide

Pós-parto

Menopausa

Síndrome dos ovários policísticos

Uso de determinados medicamentos

Eflúvio telógeno, queda temporária de cabelo desencadeada por estresse, doença, cirurgia ou alterações hormonais

Dermatologistas também podem recorrer ao minoxidil oral em baixa dose, à espironolactona e a outros antiandrógenos em casos selecionados, sempre após avaliar as contraindicações. Os antiandrógenos são medicamentos que reduzem a ação dos hormônios masculinos relacionados ao afinamento dos fios.

Outro ponto importante é que o tratamento costuma ser contínuo e o custo varia conforme as medicações e os procedimentos indicados para cada paciente.