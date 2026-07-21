Saúde

Zonas Leste e Norte
Notícia

Nova gestora de 67 postos de saúde de Porto Alegre admite redução de salários: "De R$ 19 mil para R$ 22 mil, não há grande diferença"

Instituto de Apoio à Gestão Pública tem quatro notificações da prefeitura por descumprimento do contrato, não relacionadas à redução salarial

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS