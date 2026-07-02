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Nem SUS nem plano de saúde: entenda por que clínicas populares atraem cada vez mais pacientes e médicos

Redes expandem unidades, realizam milhares de consultas por ano e atendem principalmente pessoas que buscam acesso rápido a especialistas e exames

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Mathias Boni

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