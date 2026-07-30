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Lote de paracetamol é suspenso pela Anvisa após detecção de bolor em comprimidos; veja marca

Agência orienta para interrupção imediata do uso do medicamento

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