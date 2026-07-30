Lote de paracetamol é suspenso pela Anvisa após detecção de bolor em comprimidos; veja marca

Medicamento é fabricado pela Belfar LTDA. Belfar LTDA / Divulgação

Um lote do medicamento Paramol 750 mg teve distribuição, comercialização e uso suspenso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após identificar comprimidos com bolor. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (30).

O medicamento, uma marca de paracetamol, é fabricado pela empresa Belfar LTDA. É indicado para tratamento de febre e alívio de dores leves a moderadas. De acordo com a agência, o lote afetado foi o 114053, da apresentação com 20 comprimidos.

Caso tenha o medicamento, a Anvisa orienta que os consumidores interrompam o uso e procurem a orientação de um médico ou farmacêutico para substituição do produto.