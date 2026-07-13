Saúde

Seis meses depois
Notícia

Lei que determina equipe especializada em saúde mental no Samu é descumprida em Porto Alegre

Legislação prevê que até sete profissionais especializados atuariam em casos de surtos; eles deveria começar a atuar no primeiro semestre de 2026

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rochane Carvalho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS