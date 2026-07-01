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"Kit imunidade": os multivitamínicos de balcão de farmácia realmente funcionam na prevenção à gripe?

Suplementos que prometem reforço em vitaminas como C e D3, bem como zinco, própolis e ômega 3, são oferecidos contra os males do inverno; Conforme especialista, efeitos são pequenos em comparação a mudanças no estilo de vida

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Carlos Redel

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