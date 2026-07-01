"Kit imunidade": os multivitamínicos de balcão de farmácia realmente funcionam na prevenção à gripe?

Todo inverno no Rio Grande do Sul traz o mesmo cenário: frio intenso repentino, gaúchos aglomerados em ambientes fechados, alta circulação dos vírus da gripe e, com isso, aumento no número de pessoas doentes. Diante desse cenário, é comum, nesta época do ano, encontrar nos balcões das farmácias os chamados "kits imunidade".

Os produtos prometem, como o nome indica, um aumento das defesas do organismo contra as viroses.

Entre os itens, encontram-se suplementos de vitaminas C e D3, zinco, própolis e ômega 3. Mas, afinal, estes kits realmente aumentam a imunidade de quem os consome?

A alergista e imunologista Luciane Failace, médica cooperada da Unimed Porto Alegre, esclarece que estes "reforços" no sistema imunológico trazem uma contribuição muito pequena para o organismo — até porque as doses presentes nestes multivitamínicos, para a maioria das pessoas, não fazem diferença quando não há deficiência nutricional. Para um resultado verdadeiramente importante, ela explica:

— O sistema imunológico é uma construção. Então, se a gente nasce com ele funcionando bem, precisamos mantê-lo assim. A vitamina C, por exemplo, que está presente em pequenas doses nestes kits, é melhor obtida por meio de frutas e vegetais.

Não adianta comer porcaria o ano inteiro e achar que tomar suplemento de vitamina C no inverno vai resolver. LUCIANE FAILACE Alergista e imunologista, médica cooperada da Unimed Porto Alegre

Além de uma alimentação saudável, a especialista explica que o organismo também é reforçado de maneira efetiva com horas adequadas de sono e atividade física.

No caso da vitamina D, a médica explica que os suplementos podem colaborar no inverno, por conta dos dias mais nublados, mas a principal fonte do nutriente é sua produção na pele após exposição à radiação solar — então, sempre que possível, vale aproveitar alguns minutos sob o sol.

Vale lembrar, porém, que o sistema imunológico saudável não impede necessariamente a infecção pelo vírus causador da gripe, como o Influenza A, que costuma circular com maior intensidade durante o inverno, mas ajuda a aumentar a capacidade do corpo de controlar a infecção depois que ela começa. Com isso, diminui-se a chance de o quadro evoluir, por exemplo, para uma síndrome respiratória — o que poderia necessitar de internação hospitalar.

Ou seja, as vitaminas participam de maneira importantíssima do funcionamento do organismo, mas isso não significa que doses extras façam as células de defesa trabalharem melhor em pessoas que não apresentam deficiência nutricional. Os produtos vendidos nos balcões da farmácia, então, não são necessários para quem tem boa alimentação e pratica atividades físicas.

Segundo imunologista Luciane Failace, alimentação e hábitos saudáveis ao longo do ano valem mais do que kits. Duda Fortes / Agencia RBS

Resistência x imunidade

É comum ouvir pessoas falando informalmente que possuem imunidade baixa. Só que, de acordo com o alergista e imunologista Giovanni Di Gesu, médico cooperado da Unimed Porto Alegre, há uma confusão nos termos médicos.

Parte da população tem, na verdade, uma resistência fraca, não uma imunodeficiência — esta, sim, precisa de acompanhamento constante e reposição de vitaminas prescritas, mas que não são as mesmas vendidas nos kits em questão.

— A baixa imunidade de verdade se caracteriza por um quadro bem grave, em que geralmente as pessoas têm infecções sérias e de repetição, como pneumonia, sinusites graves e otites. Significa que, por algum defeito genético, o paciente tem uma deficiência específica de anticorpos ou células de defesa que atuam nas nossas defesas normais. Isto também pode ocorrer por consequência de algum tratamento — detalha Di Gesu.

O médico reforça o que foi dito pela colega Luciane Failace, enaltecendo a importância da alimentação de qualidade, dos exercícios físicos e das boas noites de sono para aumentar a resistência.

Ele aponta que outros itens podem deixar o corpo mais vulnerável na luta contra os sintomas da gripe: o estresse do dia a dia, o consumo exagerado de álcool e, principalmente, o hábito de fumar, que prejudica o funcionamento do sistema respiratório.

Estes multivitamínicos, então, até podem ter algum efeito psicológico, mas, no combate à gripe, será muito pequena a diferença na duração dos sintomas. GIOVANNI DI GESU Alergista e imunologista, médico cooperado da Unimed Porto Alegre

E o que funciona? Higiene, ventilação e vacina

Se os multivitamínicos oferecem benefício limitado para quem os toma na questão da imunidade, os medicamentos chamados de antigripais, que podem ser comprados sem receita nas farmácias, podem induzir ao erro: eles não vão combater o vírus da gripe.

O resultado entregue por estas substâncias, na verdade, é apenas a redução temporária dos sintomas, como febre, dor de cabeça, dores musculares, coriza e congestão nasal. Úteis para enfrentar o dia a dia em meio ao ciclo da doença, mas não efetivamente contra ela.

Os especialistas detalham que a higiene é um aliado muito mais importante para não se infectar com os vírus da gripe, principalmente na limpeza das mãos — removendo agentes infecciosos que podem ser levados das superfícies para os olhos, nariz ou boca. Também apontam que manter os ambientes ventilados é outra importante contribuição.

— Mas, claro, a medida mais eficaz é a vacinação. Inclusive, temos vacina disponível na rede pública de saúde. Ela não impede que você tenha gripe, mas impede o desenvolvimento de um quadro grave, com comprometimento pulmonar — detalha Luciane.

Mas, claro, a medida mais eficaz é a vacinação. Inclusive, temos vacina disponível na rede pública de saúde. Ela não impede que você tenha gripe, mas impede o desenvolvimento de um quadro grave, com comprometimento pulmonar. LUCIANE FAILACE Alergista e imunologista, médica cooperada da Unimed Porto Alegre

Quando procurar ajuda?

Os especialistas defendem que uma febre de 38ºC, um nariz trancado e uma garganta arranhada não são sintomas fortes o bastante para procurar uma emergência hospitalar — ainda mais com as superlotações no Estado. Ou seja, quando o quadro é nitidamente de um resfriado.

Neste caso, a melhor estratégia é tomar os antigripais, fazer lavagens nasais e esperar o ciclo natural do vírus se completar, em uma média de cinco dias. Quem, mesmo assim, quiser uma avaliação médica, a indicação é marcar uma consulta com um clínico geral, um otorrinolaringologista ou um pediatra.

— Agora, se a pessoa está com um quadro gripal arrastado, com tosse com secreção, com algum tipo de falta de ar, com febre persistente mais do que dois dias, é possível que seja uma infecção bacteriana e, assim, importante procurar atendimento — reforça Luciane.

Onde procurar emergência em Porto Alegre

Atendimentos particulares

Unimed Porto Alegre

Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 545 - Prédio 3 - Shopping Total (Pediátrico) / Avenida Getúlio Vargas, 5.600 - BR-116 - Conjunto Comercial de Canoas (Adulto e Pediátrico)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência.

Casos mais leves devem ser tratados diretamente com o profissional. Consulte neste link

Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica

Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco

Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade

Hospitais

Hospital Mãe de Deus

Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria

Hospital Restinga e Extremo Sul

Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria

Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre

Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral

Hospital Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico

Hospital Criança Conceição

Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atendendo pacientes de zero até menores de 14 anos

Hospital Vila Nova

Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência

Hospital São Lucas da PUCRS

Endereço: Avenida Ipiranga, 6690

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças

Hospital Ernesto Dornelles

Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Azenha (Térreo)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Moinhos de Vento

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência

Hospital Divina

Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus

Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul

Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro

Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar