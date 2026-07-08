Saúde

Ataque cibernético
Notícia

Instituição de saúde que atua no RS é alvo de processo por falhas na proteção de dados de 500 mil pacientes

Registros continham informações pessoais de identificação e até histórico de exames

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