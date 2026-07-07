Saúde

Perda da função dos rins
Notícia

Doença que Benedito Ruy Barbosa enfrentava afeta 10% da população mundial; entenda a condição

Autor de novelas morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos, por complicações de uma insuficiência renal crônica, que faz parte do quadro da doença renal crônica

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