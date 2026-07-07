Benedito Ruy Barbosa morreu em decorrência de complicações de uma insuficiência renal crônica. João Miguel Júnior / TV Globo / Divulgação

O autor Benedito Ruy Barbosa, responsável por novelas como Pantanal (1990), Renascer (1993) e O Rei do Gado (1996), morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos, em decorrência de complicações de uma insuficiência renal crônica diagnosticada há três anos.

A insuficiência renal crônica faz parte do quadro da doença renal crônica, condição em que os rins perdem gradualmente a função de filtrar o sangue e eliminar resíduos e excesso de líquidos do organismo. Isso ocasiona acúmulo de toxinas no corpo.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença renal crônica acomete 10% da população.

— Uma porcentagem grande desse público de 10% tem aumento de comorbidades, complicações e mortalidade, além de dificuldades de hospitalização. E uma pequena parcela evolui para a perda definitiva da função renal, requerendo uma terapia de substituição do rim, seja por hemodiálise ou por transplante — explicou o médico nefrologista Fernando Saldanha Thomé, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em reportagem de Zero Hora publicada no ano passado.

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Quais são os fatores de risco?

Os principais fatores de risco para a doença renal crônica são diabetes mellitus, hipertensão arterial, tabagismo, histórico familiar de doença renal, insuficiência cardíaca e obesidade.

A identificação e o tratamento precoces podem retardar significativamente a progressão da doença renal crônica, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida geral desses pacientes, observou a médica nefrologista Juliana Manhães de Andrade, coordenadora do Serviço de Hemodiálise da Santa Casa de Porto Alegre, em artigo publicado em Zero Hora em 2025.

No Brasil, mais de 150 mil pacientes dependem de diálise para a manutenção da vida.

Embora o tratamento da enfermidade seja complicado, a prevenção por meio do diagnóstico é relativamente simples. A pessoa precisa apenas se submeter a exames de proteína na urina e creatinina no sangue.

— É uma catástrofe. A gente vê pessoas que não tiveram acesso à saúde e aos tratamentos preventivos chegando em estágios terminais — acrescentou Thomé na reportagem de Zero Hora.

Como se prevenir da doença renal crônica?

Veja orientações da médica nefrologista Juliana Manhães de Andrade no artigo publicado em 2025: