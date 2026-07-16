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Conheça o comprimido que reduz em até 60% o colesterol "ruim" 

Medicamento, que antes existia apenas na forma de injeção, foi aprovado pela agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos 

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