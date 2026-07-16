Conheça o comprimido que reduz em até 60% o colesterol "ruim" 

Aprovação dos medicamentos pretende aumentar o acesso do público ao tratamento com inibidores PCSK9. Reprodução / magnific.com

A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos (FDA, em inglês) aprovou o primeiro comprimido capaz de reduzir em até 60% os níveis de colesterol LDL, conhecido como o "colesterol ruim". As informações são do g1.

O medicamento existia apenas na forma de injeção, mas o uso era restrito devido ao custo elevado, à menor adesão ao tratamento e à necessidade de aplicações periódicas.

O novo comprimido aprovado pela FDA funciona de forma semelhante aos inibidores de PCSK9 injetáveis. Com a implementação da versão oral, espera-se ampliar o acesso a esse tipo de tratamento.

Como funciona o comprimido

A aprovação do medicamento foi baseada em dois estudos clínicos de fase 3 que comprovaram sua eficácia na redução do colesterol LDL. Os resultados mostraram benefícios em diferentes perfis de pacientes, incluindo pessoas com hipercolesterolemia familiar e pacientes que já utilizavam estatinas (medicamentos que reduzem o nível de colesterol LDL no sangue).

As estatinas são o principal tratamento para quem busca reduzir o colesterol, porém nem sempre conseguem tratar propriamente pessoas com alto risco cardiovascular ou histórico de doenças cardíacas. Nesses casos, entram em cena os inibidores de PCSK9.

O Lipfendra atua bloqueando a proteína PCSK9, que interfere na remoção do colesterol pelo organismo. Com a proteína inibida, o fígado consegue retirar mais colesterol LDL da corrente sanguínea, reduzindo seus níveis no organismo.

Remédio mais barato

Além de ser o primeiro inibidor de PCSK9 em comprimido, o Lipfendra deve chegar ao mercado com preço inferior ao dos medicamentos injetáveis da mesma categoria.

Nos Estados Unidos, o tratamento custará US$ 315 por mês (cerca de R$ 1,6 mil) para um tratamento de 30 dias. Já os inibidores de PCSK9 atualmente disponíveis têm preços entre US$ 500 e US$ 600 mensais.

Próximos passos