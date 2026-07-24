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Cirurgia de vesícula por vídeo: entenda o procedimento que Roberto Carlos fará nos próximos dias

Cantor de 85 anos passará por uma videolaparoscopia. Agenda de shows está mantida

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