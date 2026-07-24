Cirurgia de vesícula por vídeo: entenda o procedimento que Roberto Carlos fará nos próximos dias

Roberto Carlos, 85 anos, passará por uma videolaparoscopia para retirar a vesícula. Porthus Junior / Agencia RBS

O cantor Roberto Carlos, 85 anos, passará nos próximos dias por uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. A equipe do artista informou que o procedimento já estava programado e que não afetará a agenda de shows.

A videolaparoscopia é uma técnica minimamente invasiva usada em diferentes cirurgias. Feita por meio de pequenas incisões, costuma proporcionar recuperação mais rápida do que a cirurgia aberta

A cirurgia pela qual Roberto Carlos passará é indicada, principalmente, quando há a presença de cálculos na vesícula biliar. Eles podem causar sintomas como dor abdominal e algumas complicações, como colecistite aguda (uma infecção aguda da vesícula biliar).

A retirada da vesícula — método chamado de colecistectomia — é o único tratamento que pode curar as pedras da vesícula. A técnica por videolaparoscopia é considerada o padrão ouro.

Como é o procedimento

Diferentemente das cirurgias abertas, na videolaparoscopia o cirurgião não realiza nenhum tipo de grande corte no paciente.

Segundo explica Marcio F. Chedid, cirurgião-geral e oncológico e professor da Pós-Graduação em Medicina da UFRGS, a videolaparoscopia é realizada sob anestesia geral, por meio de quatro pequenas incisões (pequenos furos, com inserção de uma câmera). São duas incisões de 1cm de diâmetro e mais duas incisões de 0,5cm.

Esse procedimento dura cerca de uma hora e apresenta baixo risco. Na maioria dos casos, o paciente tem alta em seis a 12 horas após a cirurgia.

O que é vesícula biliar

A vesícula biliar é um pequeno órgão em forma de saco, com sete a 15 centímetros, localizada próximo ao fígado que armazena a bile.

Logo após as refeições, a vesícula expulsa a bile para os canais biliares, e, desses, ao duodeno (início do intestino delgado). A bile dissolve as gorduras dos alimentos na digestão.

Quando surgem os cálculos biliares

O surgimento dos cálculos biliares está relacionado ao desequilíbrio dos componentes da bile, principalmente colesterol e sais biliares.

Há diversos fatores de risco para o surgimento dos cálculos.