Centro obstétrico do Hospital de Clínicas retoma partos de baixo risco após controle de surto de bactéria

Equipe do hospital avaliará nesta sexta-feira (2) reabertura também para partos de alto risco. Clovis Prates / HCPA

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre reabriu o Centro Obstétrico para partos de baixo risco, em decisão que passou a valer a partir das 14h desta quinta-feira (2). Os atendimentos estavam suspensos desde sexta-feira da semana passada (26), por conta de uma bactéria identificada no local.

A UTI Neonatal também iniciou a reabertura progressiva.

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Conforme a instituição, não foram registrados mais casos de infecção. Nove pacientes foram diagnosticados com a bactéria Serratia spp. Sete estão clinicamente estáveis, em medidas de isolamento.

Foram registradas duas mortes na UTI neonatal desde a infecção. Porém, ainda está sendo investigada a possível relação dos óbitos com a bactéria. Os dois casos eram de bebês prematuros extremos, nascidos com 23 e 27 semanas de gestação, que estavam em estado crítico antes da detecção da bactéria, segundo comunicado divulgado pela instituição.

Os atendimentos foram suspensos para controle da disseminação, com objetivo de higienizar os espaços e reforçar medidas para garantir a segurança dos pacientes. O hospital considera o surto controlado.

A possibilidade de reabertura do Centro Obstétrico para casos de alto risco vai ser avaliada até a tarde da desta sexta-feira (3).

O que é a Serratia spp

O gênero Serratia spp faz parte da família das enterobactérias (Enterobacteriaceae) – aquelas frequentemente encontradas no trato gastrointestinal de humanos e outros animais, bem como no solo e em ambientes úmidos. A espécie mais comum é a Serratia marcescens.

Segundo o médico infectologista Eduardo Sprinz, do Clínicas, normalmente, esses microrganismos não causam problemas para seres humanos, exceto em indivíduos mais vulneráveis, como bebês.

— Os riscos são proporcionais à gravidade dos pacientes. Quanto mais graves e com maior comprometimento imunológico, pior será o prognóstico. Por isso, se diz que essa bactéria pode apresentar um comportamento oportunista — explica Sprinz, também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Quando encontram condições favoráveis, como pacientes com o sistema imunológico comprometido, esses germes causam prejuízos. Em ambientes hospitalares, a bactéria pode ser transmitida por contato indireto, principalmente quando há falhas nos protocolos de higiene.



