Saúde

Surto controlado
Notícia

Centro obstétrico do Hospital de Clínicas retoma partos de baixo risco após controle de surto de bactéria

UTI Neonatal também está reabrindo após o controle do surto da bactéria Serratia, sem novos casos registrados

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Kathlyn Moreira

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