Bronquiolite: entenda a doença que dificulta a respiração em bebês e lota emergências

Entre os principais males que lotam emergências pediátricas do Estado ao longo do inverno está um vírus que pode ser silencioso em adultos, mas relativamente comum e que pode causar uma doença grave em pequenos: a bronquiolite.

A infecção respiratória é responsável por boa parte das internações de crianças menores de dois anos durante os meses de outono e inverno, quando os vírus respiratórios circulam com maior intensidade. Por isso, GZH apresenta, abaixo, um guia com as principais informações acerca da doença.

Você vai ler nesta reportagem:

Bronquiolite é um dos principais motivos de lotação de emergências pediátricas no Estado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O que é a bronquiolite?

A bronquiolite é uma inflamação aguda dos bronquíolos, as partes terminais e mais delicadas dos brônquios, tubos que ligam a traqueia aos pulmões e são fundamentais para a respiração.

A doença é causada por uma infecção por vírus. O principal vilão é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), mas outros agentes também podem desencadear a inflamação — como o rinovírus, o adenovírus e o vírus da influenza.

Embora o patógeno possa circular silenciosamente entre pessoas de qualquer idade, a bronquiolite manifesta-se somente em crianças com menos de dois anos, como explica Luíza Ruschel Pitrez, médica pediatra cooperada da Unimed.

— O mecanismo de inflamação pode ser o mesmo, mas a resposta imunológica é diferente a partir dessa idade. Por isso não chamamos de bronquiolite. Uma criança maior ou um adulto infectado pelo VSR pode ter apenas um resfriado comum, enquanto nos bebês o quadro é grave devido à anatomia e ao sistema imunológico em formação.

A pediatra compara os bronquíolos das crianças menores de dois anos a mangueiras extremamente finas, que entopem facilmente com o inchaço e o acúmulo de secreção causados pela infecção viral — algo que não ocorre com a mesma facilidade nos adultos, que possuem vias respiratórias maiores.

Com os bronquíolos obstruídos, a passagem de ar fica comprometida e o bebê não consegue respirar direito. É por isso que a doença pode levar os pequenos à internação.

— Os leitos estão lotados, principalmente com bebês menores de seis meses, que são os casos mais graves. Casos leves são tratados em casa, mas, quando a doença se agrava, é preciso hospitalizar e repor oxigênio — diz a médica.

Luíza Ruschel Pitrez é médica pediatra cooperada da Unimed. Duda Fortes / Agencia RBS

Como ocorre o contágio?

A bronquiolite surge a partir da infecção pelo VSR e outros vírus. A transmissão dos patógenos ocorre por meio do contato direto com gotículas de saliva e muco nasal de pessoas infectadas ou pelo contato com superfícies contaminadas por essas secreções.

O pneumologista Gilberto Fischer, chefe do Serviço de Pneumologia Pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre, alerta que o agente infeccioso muitas vezes chega às crianças por meio dos adultos.

Algumas pessoas apresentam uma doença viral com sintomas muito discretos e carregam o vírus sem preocupação. Mas, ao tocar uma superfície ou falar perto da criança, acabam por contaminá-la. Por isso, deve-se evitar levar a criança a eventos com aglomerações e presença de muitos adultos GILBERTO FISCHER Chefe do Serviço de Pneumologia Pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre

A pediatra Luíza Ruschel Pitrez lembra, ainda, que a convivência da criança em creches e escolinhas também é um ponto de atenção no que diz respeito à transmissão dos vírus que causam a bronquiolite.

O contato com muitas crianças e o confinamento dos ambientes no inverno facilitam o contágio. Em um mundo ideal, a criança deveria ficar em casa, pelo menos, até o primeiro ano de vida. Muitos pais precisam trabalhar e não têm rede de apoio, mas, se houver escolha, o ideal é adiar a entrada na creche LUÍZA RUSCHEL PITREZ Médica pediatra cooperada da Unimed

Quais são os sintomas ?

A doença costuma começar como um resfriado, causando sintomas ligados às vias aéreas superiores, como coriza e tosse leve. No entanto, no decorrer dos dias, o quadro pode evoluir para as vias aéreas inferiores, afetando os pulmões e comprometendo a respiração.

Conforme a pediatra cooperada da Unimed, sempre que há indício de esforço respiratório, significa que a bronquiolite se agravou. A médica orienta que os pais observem se a criança está:

Respirando rápido demais

Chiando o peito durante a respiração

Fazendo força para conseguir respirar

Casos mais severos também podem causar cianose — os lábios ou as extremidades do corpo ficam arroxeadas devido à baixa oxigenação — e apneia — quando o bebê para de respirar por alguns segundos. Na presença de qualquer um desses sintomas de cunho respiratório, a orientação é buscar imediatamente uma emergência.

— Se os pais estiverem em dúvida se a criança está ou não fazendo algum tipo de esforço para respirar, o melhor é sempre procurar atendimento, pois as consequências da espera podem ser graves — enfatiza Luíza.

O pneumologista Gilberto Fischer lembra que, entre os sintomas, o chiado no peito é o mais característico da doença. Por isso, é fundamental que os responsáveis saibam identificá-lo.

— É um ruído que ocorre no momento da saída do ar e é audível mesmo sem estetoscópio — explica o médico.

— Trata-se de uma pista clara da bronquiolite e, em alguns casos, também um indício de tendência asmática. A criança pode ter a doença e não apresentar mais nada ou pode repetir episódios de chiado e desenvolver um quadro compatível com asma, que poderá ser diagnosticado com certeza após os dois anos — complementa.

Conforme o médico, na maior parte dos casos o diagnóstico da bronquiolite é essencialmente clínico, a partir da análise dos sintomas. Em alguns casos, pode ser feito raio-x de tórax e identificação viral por meio de testes rápidos.

Em alguns casos, tratamento pode incluir o uso de broncodilatadores. Duda Fortes / Agencia RBS

Como é o tratamento?

Confirmado o diagnóstico, o tratamento é baseado no controle dos sintomas e no suporte ao paciente. Isso porque, atualmente, não existe nenhum medicamento específico para combater o VSR, principal vírus causador da bronquiolite. Por se tratar de uma infecção viral, também não é indicado o uso de antibióticos.

Nos quadros mais leves, o tratamento pode ser feito em casa, com repouso, hidratação e lavagem nasal rigorosa, com soro fisiológico, para reduzir a secreção.

Já nos casos graves, quando há necessidade de internação, o foco está em oferecer suporte respiratório à criança.

— O tratamento padrão ouro é oferta de oxigênio, fisioterapia respiratória e aspiração de vias aéreas — afirma Luíza.

Gilberto acrescenta que, em casos selecionados, especialmente quando há suspeita de asma associada, pode ser indicado o uso de broncodilatadores — também conhecidos como "bombinhas".

— Quando lançamos mão da bombinha, consideramos que existe um componente asmático. O primeiro episódio de chiado em crianças menores é categorizado como bronquiolite, mas, a partir do segundo, já considera-se uma possível tendência asmática. Nesses casos, pode-se tentar um broncodilatador para verificar se a criança melhora.

Como prevenir a bronquiolite?

Para prevenir a bronquiolite, além das medidas de controle social — como evitar aglomerações e o contato da criança com muitos adultos —, é importante manter os ambientes ventilados e lavar as mãos com frequência — o que vale tanto para a criança quanto para os adultos que convivem com ela.

Também existem tecnologias de imunização disponíveis. No Sistema Único de Saúde (SUS), gestantes entre a 28ª e 36ª semana podem receber a vacina contra o VSR, que transfere anticorpos para o feto e protege o bebê nos primeiros seis meses de vida.

Outra alternativa para os pequenos é o Beyfortus (nirsevimabe), um anticorpo monoclonal que oferece proteção contra o VSR por cerca de seis meses, compreendendo uma temporada inteira de circulação do vírus.

O imunizante está disponível sem restrições na rede privada e, no SUS, somente para bebês prematuros e crianças com comorbidades específicas, que apresentam alto risco de complicações.

Atendimentos particulares

Unimed Porto Alegre

Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 545 - Prédio 3 - Shopping Total (Pediátrico) / Avenida Getúlio Vargas, 5.600 - BR-116 - Conjunto Comercial de Canoas (Adulto e Pediátrico)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência.

Casos mais leves devem ser tratados diretamente com o profissional. Consulte neste link

Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica

Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco

Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade

Hospitais

Hospital Mãe de Deus

Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria

Hospital Restinga e Extremo Sul

Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria

Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre

Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral

Hospital Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico

Hospital Criança Conceição

Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atendendo pacientes de zero até menores de 14 anos

Hospital Vila Nova

Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência

Hospital São Lucas da PUCRS

Endereço: Avenida Ipiranga, 6690

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças

Hospital Ernesto Dornelles

Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Azenha (Térreo)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Moinhos de Vento

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência

Hospital Divina

Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus

Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul

Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro

Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar