Saúde

Saúde dos pequenos
Notícia

Bronquiolite: entenda a doença que dificulta a respiração em bebês e lota emergências

Infecção é causada principalmente pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e atinge crianças de até dois anos, podendo trazer consequências graves  

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS