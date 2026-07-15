Até que ponto é seguro se automedicar no inverno? Especialistas alertam para riscos

Muitas pessoas consideram segura a automedicação em casos de gripe ou resfriado, administrando medicamentos como corticoides, anti-inflamatórios e até antibióticos por conta própria. Mas, em quadros de doenças respiratórias, a automedicação pode ser perigosa e exige uma série de cuidados.

Iniciar um tratamento sem avaliação médica pode trazer riscos como mascarar os sintomas de alguma doença mais grave e atrasar o diagnóstico. Com isso, o quadro pode se agravar, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.

Conforme o pneumologista Gustavo Chatkin, médico cooperado da Unimed Porto Alegre, o mais arriscado é o uso indiscriminado de antibióticos, que muitas vezes são administrados erroneamente por pacientes que estão com infecção viral. Além disso, por ser um tipo de medicamento controlado, é fundamental a avaliação médica antes de iniciar um tratamento usando antibiótico.

Administração de remédios por conta própria pode trazer prejuízos para a saúde e retardar diagnósticos. Stock Photos / Divulgação

— Então, esse uso do antibiótico vai ser desnecessário. Em casos de infecção viral, como influenza e Vírus Sincicial Respiratório, o tratamento não é o uso de antibiótico. E às vezes é difícil diferenciar uma infecção viral de bacteriana. Por isso, é importante a avaliação correta de um médico — explica.

O contrário também pode acontecer. Em alguns casos, o paciente precisaria de antibiótico ou medicamento controlado, mas deixa de ir ao médico e acaba utilizando somente analgésicos ou antitérmicos, destaca Chatkin. Assim, com tratamento ineficaz e restrito a amenizar sintomas, a condição se agrava enquanto o quadro é mascarado.

Outro risco é o desenvolvimento de resistência a antibióticos. Quando há uso indiscriminados, isso pode acontecer, lembra o médico.

Pneumologista Gustavo Chatkin, médico cooperado da Unimed Porto Alegre. Sofia Lungui / Agencia RBS

Riscos dos corticoides

Os corticoides também estão entre as principais medicações tomadas por conta própria, mas não deveriam ser administrados sem prescrição médica, segundo o especialista Paulo Roberto Goldenfum, médico cooperado da Unimed Porto Alegre.

— O que mais vemos no consultório são pacientes que chegam na consulta já com um quadro de infecção respiratória, com alguns dias de evolução, usando corticoide. Os pacientes se consultam primeiro no balcão da farmácia, começam a tomar uma série de medicamentos que não têm nenhuma necessidade, não são relevantes e que vão retardar o início do tratamento — destaca o pneumologista da Santa Casa de Porto Alegre.

Os pacientes se consultam primeiro no balcão da farmácia PAULO ROBERTO GOLDENFUM Médico cooperado da Unimed Porto Alegre

Principalmente em pacientes idosos, o uso descontrolado de corticoides pode provocar diabetes, aumento da glicose, hipertensão e osteoporose, por reduzir a imunidade, entre outros efeitos negativos. Há, ainda, casos em que um remédio não é indicado para determinada condição, como os anti-inflamatórios no caso da dengue, o que pode resultar em efeitos adversos e piora do quadro.

Além disso, assim como os antibióticos, os corticoides devem ser tomados na indicação correta, o que depende de prescrição médica. Na receita, a indicação específica estará descrita. A automedicação também pode agravar crises em casos como asma ou bronquite crônica, uma vez que os pacientes são intolerantes a alguns tipos de anti-inflamatórios.

Quando buscar avaliação médica?

Mesmo em casos respiratórios leves, como resfriado, com sintomas como garganta irritada ou nariz congestionado, é fundamental buscar um médico caso haja prolongamento ou agravamento do quadro. Nos primeiros dias da doença, é seguro utilizar remédios comuns de se ter em casa, como analgésicos, antitérmicos e xaropes, explica Chatkin:

— A gente possui algum grau de segurança de usar os medicamentos de forma espontânea em casa. Em casos de resfriado, por exemplo, com sintomas leves, como dor de cabeça ou febre, o paciente pode ter na gaveta uma Dipirona, um Paracetamol. Mas o ideal sempre é conversar com o médico sobre qualquer medicação que vá usar.

Em infecções virais mais leves, os sintomas costumam durar até 48 horas. Depois de dois dias, o quadro começa a melhorar. Por isso, é importante observar se os sintomas persistem – isso pode ser um sinal de alerta para o surgimento de uma condição mais grave.

Em alguns casos, um resfriado pode ser a porta de entrada para uma infecção mais forte, causada por bactéria. Muitas vezes, uma gripe ou covid-19 pode evoluir para um quadro de infecção grave, como pneumonia. Quando há uso indiscriminado de remédios por conta própria, sintomas mais severos podem ficar mascarados, retardando o diagnóstico e prejudicando a saúde.

Se há sinais de gravidade, como uma febre alta que dura mais de 24 ou 48 horas, somente tomar antitérmico não é a solução, sendo necessário procurar atendimento, porque um remédio mais forte pode ser necessário. Nesta época do ano, é preciso redobrar os cuidados, principalmente em relação a crianças e idosos.

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Pessoas com doenças crônicas também precisam ficar atentos, ressalta Goldenfum:

— Os pacientes que têm asma, bronquite, enfisema pulmonar, ou seja, portadores de doenças crônicas respiratórias, terão uma evolução pior do quadro. As infecções podem piorar muito a asma, a bronquite, o enfisema, gerando a necessidade de usar antibiótico e corticoide. Mas isso vai depender da avaliação médica.

O médico destaca que a tosse também é um sinal de alerta, por ser uma das manifestações mais importantes da tuberculose, também associada ao câncer de pulmão. Em caso de persistência da tosse, a automedicação é muito arriscada.

— Se a tosse continua por mais de três semanas, tem que procurar um médico, porque pode ser um quadro mais complicado. Então, é muito perigosa a automedicação — diz Goldenfum.

Sinais de alerta

Falta de ar ou dificuldade para respirar

Cianose (quando a pele, boca ou as unhas ficam com coloração roxa)

Piora do quadro de tosse

Aumento de secreção amarelada

Dor no peito ou ao respirar

Febre persistente por mais de 48 horas

Sintomas que duram mais de três a cinco dias

Chiado no peito

Atendimentos particulares

Unimed Porto Alegre

Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 545 - Prédio 3 - Shopping Total (Pediátrico) / Avenida Getúlio Vargas, 5.600 - BR-116 - Conjunto Comercial de Canoas (Adulto e Pediátrico)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência.

Casos mais leves devem ser tratados diretamente com o profissional. Consulte neste link

Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica

Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco

Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade

Hospitais

Hospital Mãe de Deus

Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria

Hospital Restinga e Extremo Sul

Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria

Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre

Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral

Hospital Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico

Hospital Criança Conceição

Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atendendo pacientes de zero até menores de 14 anos

Hospital Vila Nova

Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência

Hospital São Lucas da PUCRS

Endereço: Avenida Ipiranga, 6690

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças

Hospital Ernesto Dornelles

Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Azenha (Térreo)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Moinhos de Vento

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência

Hospital Divina

Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus

Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul

Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro

Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar