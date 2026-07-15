Até que ponto é seguro se automedicar no inverno? Especialistas alertam para riscos

Muitas pessoas consideram segura a automedicação em casos de gripe ou resfriado, administrando medicamentos como corticoides, anti-inflamatórios e até antibióticos por conta própria. Mas, em quadros de doenças respiratórias, a automedicação pode ser perigosa e exige uma série de cuidados.
Iniciar um tratamento sem avaliação médica pode trazer riscos como mascarar os sintomas de alguma doença mais grave e atrasar o diagnóstico. Com isso, o quadro pode se agravar, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.
Conforme o pneumologista Gustavo Chatkin, médico cooperado da Unimed Porto Alegre, o mais arriscado é o uso indiscriminado de antibióticos, que muitas vezes são administrados erroneamente por pacientes que estão com infecção viral. Além disso, por ser um tipo de medicamento controlado, é fundamental a avaliação médica antes de iniciar um tratamento usando antibiótico.
— Então, esse uso do antibiótico vai ser desnecessário. Em casos de infecção viral, como influenza e Vírus Sincicial Respiratório, o tratamento não é o uso de antibiótico. E às vezes é difícil diferenciar uma infecção viral de bacteriana. Por isso, é importante a avaliação correta de um médico — explica.
O contrário também pode acontecer. Em alguns casos, o paciente precisaria de antibiótico ou medicamento controlado, mas deixa de ir ao médico e acaba utilizando somente analgésicos ou antitérmicos, destaca Chatkin. Assim, com tratamento ineficaz e restrito a amenizar sintomas, a condição se agrava enquanto o quadro é mascarado.
Outro risco é o desenvolvimento de resistência a antibióticos. Quando há uso indiscriminados, isso pode acontecer, lembra o médico.
Riscos dos corticoides
Os corticoides também estão entre as principais medicações tomadas por conta própria, mas não deveriam ser administrados sem prescrição médica, segundo o especialista Paulo Roberto Goldenfum, médico cooperado da Unimed Porto Alegre.
— O que mais vemos no consultório são pacientes que chegam na consulta já com um quadro de infecção respiratória, com alguns dias de evolução, usando corticoide. Os pacientes se consultam primeiro no balcão da farmácia, começam a tomar uma série de medicamentos que não têm nenhuma necessidade, não são relevantes e que vão retardar o início do tratamento — destaca o pneumologista da Santa Casa de Porto Alegre.
Os pacientes se consultam primeiro no balcão da farmácia
PAULO ROBERTO GOLDENFUM
Médico cooperado da Unimed Porto Alegre
Principalmente em pacientes idosos, o uso descontrolado de corticoides pode provocar diabetes, aumento da glicose, hipertensão e osteoporose, por reduzir a imunidade, entre outros efeitos negativos. Há, ainda, casos em que um remédio não é indicado para determinada condição, como os anti-inflamatórios no caso da dengue, o que pode resultar em efeitos adversos e piora do quadro.
Além disso, assim como os antibióticos, os corticoides devem ser tomados na indicação correta, o que depende de prescrição médica. Na receita, a indicação específica estará descrita. A automedicação também pode agravar crises em casos como asma ou bronquite crônica, uma vez que os pacientes são intolerantes a alguns tipos de anti-inflamatórios.
Quando buscar avaliação médica?
Mesmo em casos respiratórios leves, como resfriado, com sintomas como garganta irritada ou nariz congestionado, é fundamental buscar um médico caso haja prolongamento ou agravamento do quadro. Nos primeiros dias da doença, é seguro utilizar remédios comuns de se ter em casa, como analgésicos, antitérmicos e xaropes, explica Chatkin:
— A gente possui algum grau de segurança de usar os medicamentos de forma espontânea em casa. Em casos de resfriado, por exemplo, com sintomas leves, como dor de cabeça ou febre, o paciente pode ter na gaveta uma Dipirona, um Paracetamol. Mas o ideal sempre é conversar com o médico sobre qualquer medicação que vá usar.
Em infecções virais mais leves, os sintomas costumam durar até 48 horas. Depois de dois dias, o quadro começa a melhorar. Por isso, é importante observar se os sintomas persistem – isso pode ser um sinal de alerta para o surgimento de uma condição mais grave.
Em alguns casos, um resfriado pode ser a porta de entrada para uma infecção mais forte, causada por bactéria. Muitas vezes, uma gripe ou covid-19 pode evoluir para um quadro de infecção grave, como pneumonia. Quando há uso indiscriminado de remédios por conta própria, sintomas mais severos podem ficar mascarados, retardando o diagnóstico e prejudicando a saúde.
Se há sinais de gravidade, como uma febre alta que dura mais de 24 ou 48 horas, somente tomar antitérmico não é a solução, sendo necessário procurar atendimento, porque um remédio mais forte pode ser necessário. Nesta época do ano, é preciso redobrar os cuidados, principalmente em relação a crianças e idosos.
Pessoas com doenças crônicas também precisam ficar atentos, ressalta Goldenfum:
— Os pacientes que têm asma, bronquite, enfisema pulmonar, ou seja, portadores de doenças crônicas respiratórias, terão uma evolução pior do quadro. As infecções podem piorar muito a asma, a bronquite, o enfisema, gerando a necessidade de usar antibiótico e corticoide. Mas isso vai depender da avaliação médica.
O médico destaca que a tosse também é um sinal de alerta, por ser uma das manifestações mais importantes da tuberculose, também associada ao câncer de pulmão. Em caso de persistência da tosse, a automedicação é muito arriscada.
— Se a tosse continua por mais de três semanas, tem que procurar um médico, porque pode ser um quadro mais complicado. Então, é muito perigosa a automedicação — diz Goldenfum.
Sinais de alerta
- Falta de ar ou dificuldade para respirar
- Cianose (quando a pele, boca ou as unhas ficam com coloração roxa)
- Piora do quadro de tosse
- Aumento de secreção amarelada
- Dor no peito ou ao respirar
- Febre persistente por mais de 48 horas
- Sintomas que duram mais de três a cinco dias
- Chiado no peito
Atendimentos particulares
Unimed Porto Alegre
- Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 545 - Prédio 3 - Shopping Total (Pediátrico) / Avenida Getúlio Vargas, 5.600 - BR-116 - Conjunto Comercial de Canoas (Adulto e Pediátrico)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência.
- Casos mais leves devem ser tratados diretamente com o profissional. Consulte neste link
Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica
- Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco
- Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados
- Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade
Hospitais
Hospital Mãe de Deus
- Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
- Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria
Hospital Restinga e Extremo Sul
- Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria
Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre
- Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral
Hospital Nossa Senhora da Conceição
- Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico
Hospital Criança Conceição
- Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atendendo pacientes de zero até menores de 14 anos
Hospital Vila Nova
- Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência
Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)
- Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência
Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)
- Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência
Hospital São Lucas da PUCRS
- Endereço: Avenida Ipiranga, 6690
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas
- Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças
Hospital Ernesto Dornelles
- Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Azenha (Térreo)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência
Hospital Moinhos de Vento
- Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência
Hospital Divina
- Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus
- Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos
Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul
- Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos
Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro
- Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos
Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar
- Endereço: Rua Jerônimo Zelmanovitz, 1 - Bairro São Sebastião
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos