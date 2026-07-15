Saúde

Dipirona pode?
Notícia

Até que ponto é seguro se automedicar no inverno? Especialistas alertam para riscos

Administração de remédios por conta própria pode trazer prejuízos para a saúde e até agravar o quadro

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Sofia Lungui

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