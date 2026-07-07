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Após falta de médicos em postos de saúde de Porto Alegre, nova gestora promete solução para os próximos dias

Levantamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul na segunda-feira apontou equipes incompletas em parte das unidades

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Isadora Garcia

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Eduardo Paganella

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