Anvisa suspende lotes de marca de ricota; entenda a medida

Lotes da marca Vaidosa foram afetados. Divulgação / gov.br

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (24), a suspensão de quatro lotes de ricota fresca da marca Vaidosa Indústria e Comércio Ltda. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), no site do governo federal (veja abaixo).

Segundo a agência, a suspensão dos lotes ocorre em razão da "ausência de comprovação documental de atendimento à especificação de grau alimentício do hidróxido de sódio", componente usado para regular a acidez na fabricação da ricota.

Quais lotes foram afetados?

Lote 148: Validade em 18/07/2026

Validade em 18/07/2026 Lote 153: Validade em 23/07/2026

Validade em 23/07/2026 Lote 166: Validade em 05/08/2026

Validade em 05/08/2026 Lote 167: Validade em 06/08/2026

Posicionamento da marca

A empresa Vaidosa Indústria e Comércio Ltda fará o recolhimento voluntário dos lotes, segundo a Anvisa. Já de acordo com O Globo, a marca informou que o recolhimento é uma medida preventiva e em compromisso com a qualidade, a segurança dos alimentos e o respeito aos consumidores.

A marca ainda orienta que consumidores e comerciantes suspendam o consumo e a venda dos lotes. Os clientes devem entrar em contato com a marca para receber instruções sobre a devolução e substituição do produto.

Leia a medida no Diário Oficial da União (DOU)

RESOLUÇÃO-RE nº 2.905, DE 23 DE JULHO DE 2026

A GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a medida preventiva constante no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA DE LIMA SOARES

ANEXO

1. Empresa: VAIDOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02896434000147

Produto - (Lote): RICOTA FRESCA - MARCA VAIDOSA (148, 153, 166 e 167);

Tipo de Produto: Alimento

Expediente nº: 0727961/26-2

Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Recolhimento - Voluntário

Suspensão - Comercialização, Distribuição, Uso

Motivação: Considerando o comunicado de recolhimento voluntário recebido da empresa Vaidosa Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, referente ao produto Ricota Fresca - marca Vaidosa, lotes 148; 153; 166 e 167 devido à ausência de comprovação documental de atendimento à especificação de grau alimentício do hidróxido de sódio, utilizado como coadjuvante de tecnologia para correção de pH no processo de fabricação da Ricota Fresca, tendo em vista o inciso XV, art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e o art. 8º da Resolução da Diretoria Colegiada-RDC nº 655, de 24 de março de 2022). Portanto, a empresa infringiu o art. 47, inciso IV do art. 48 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969 e o item 4.1.e do Anexo II da Resolução-RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002.