Anvisa suspende importação de colírios e produtos de fábrica francesa; saiba quais

O órgão francês emitiu alerta sanitário internacional. Lauro Alves / Agencia RBS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a importação de medicamentos fabricados pela empresa Excelvision. A farmacêutica francesa é responsável pela produção de colírios e outros produtos oftálmicos para diferentes marcas globais. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial da União.

A suspensão foi motivada pelo descumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos pela Excelvision, constatado após uma inspeção realizada em junho pela Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França (ANSM).

Diante das irregularidades, o órgão francês emitiu um alerta sanitário internacional.

Segundo a Anvisa, todos os lotes dos colírios Hyabak e Thealiz Duo produzidos na fábrica da Excelvision a partir de 5 de maio de 2026 estão suspensos. A agência também proibiu a importação do medicamento Zonidra, fabricado pela empresa, mas que nunca chegou a ser comercializado no Brasil.

A orientação aos consumidores é que não utilizem os produtos, verifiquem a rotulagem para confirmar o local de fabricação e entrem em contato com a empresa.

Veja os produtos da Excelvision proibidos pela Anvisa: