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Anvisa manda recolher lotes da água Mamba Water após detecção de bactéria

Pseudomonas aeruginosa, que já motivou a suspensão de produtos Ypê e Crystal, foi identificada em análises de rotina da fabricante

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