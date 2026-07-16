Anvisa manda recolher lotes da água Mamba Water após detecção de bactéria

A água mineral sem gás Mamba Water é vendida em lata. Mamba Water / Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento dos lotes 13 e 14 da água mineral sem gás Mamba Water após detectar a presença da mesma bactéria que motivou a suspensão de produtos das marcas Ypê, de detergentes, e Crystal, de água, em maio e junho.

A bactéria Pseudomonas aeruginosa foi identificada durante análises de controle de qualidade feitas pela própria fabricante. Embora seja considerada comum no ambiente e raramente represente risco para pessoas saudáveis, é conhecida por causar infecções oportunistas em pessoas com o sistema imunológico comprometido.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16) e determina o recolhimento voluntário e a suspensão da comercialização, distribuição e uso das latas de 350 ml dos lotes 13 e 14, fabricados nos dias 3 e 4 de abril de 2026.

Veja os lotes recolhidos

Mamba Water Água Mineral Sem Gás – lata de 350 ml:

lote 13 (fabricado em 3 de abril de 2026, validade até 3 de abril de 2027)

lote 14 (fabricado em 4 de abril de 2026, validade até 4 de abril de 2027)

O que é a Pseudomonas aeruginosa

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria que vive na água, no solo e em superfícies úmidas. É comum no ambiente e costuma ser pouco agressiva para a maioria das pessoas.

Apesar de estar presente até na pele de pessoas saudáveis, a bactéria ameaça populações específicas: pacientes com fibrose cística, queimados, oncológicos, transplantados, imunossuprimidos, recém-nascidos, idosos frágeis e pessoas que usam cateter ou estão em ventilação mecânica.