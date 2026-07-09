Anvisa determina que vacinas contra a covid-19 devem ser atualizadas para combater novas variantes

O vírus causador da covid-19 sofreu alterações desde a pandemia. Aron M - Austria / stock.adobe.com

As vacinas contra a covid-19 deverão ser atualizadas para combater as novas variantes do SARS-Cov-2, vírus que causa a doença. A medida foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (9), segundo o g1.

Os imunizantes que já foram produzidos e distribuídos no Brasil com composições anteriores ainda poderão ser usados por até nove meses após a determinação da Agência, exceto se forem anunciadas novas orientações. Fabricantes deverão entrar em contato com a Anvisa para desenvolverem imunizantes novos.

O que muda nas novas vacinas

O coronavírus sofreu alterações ao longo do tempo desde a pandemia de covid-19. Essas alterações podem originar variantes que talvez não sejam contidas pelas vacinas que já foram aplicadas, por isso a composição dos imunizantes deve ser atualizada.

Em vez de criar uma nova vacina para cada variante do coronavírus, a medida da Anvisa busca renovar os imunizantes conforme a produção, acompanhando as novas versões do vírus para auxiliar o nosso sistema imunológico a reconhecê-las e combatê-las.

A partir de agora, as novas vacinas serão monovalentes, ou seja, criadas para combater uma linhagem específica do coronavírus. Além disso, deverão ter como base a cepa LP.8.1, ou antígenos que vem da linhagem JN.1, como o XFG e NB.1.8.1.

Situação dos fabricantes

Organizações responsáveis pela fabricação de vacinas que não atendem à nova composição estabelecida pela Anvisa deverão enviar à agência um pedido de atualização, incluindo dados sobre produção, informações de segurança e da qualidade do imunizante a ser produzido.