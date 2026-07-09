Saúde

Mudança
Notícia

Anvisa determina que vacinas contra a covid-19 devem ser atualizadas para combater novas variantes

Agência busca renovar imunizantes para auxiliar o sistema imunológico humano a reconhecer e combater o vírus

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS