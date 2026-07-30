Anvisa determina apreensão de Mounjaro falsificado; veja lote e número de série

Orientação é de que sejam adquiridos medicamentos em farmácias devidamente regularizadas. Ole / stock.adobe.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (30), a apreensão de um lote do medicamento Mounjaro.

A empresa detentora do registro do produto, Eli Lilly do Brasil, comunicou à Agência a identificação no mercado de item com número de lote D881474 (lote legítimo existente em seus sistemas), que apresenta número de série 302199651396 incompatível.

Os produtos devem ser apreendidos e não podem ser distribuídos, vendidos ou utilizados.

A Anvisa orienta que a população e os profissionais de saúde somente adquiram medicamentos em farmácias devidamente regularizadas, sempre na embalagem completa (dentro da caixa) e mediante emissão da nota fiscal.

Em caso de identificação de unidades dos medicamentos com suspeita de falsificação, a população e os profissionais de saúde não devem utilizar o produto e devem entrar em contato com as empresas detentoras do registro desses produtos, para verificar sua autenticidade.

Veja especificidades do produto

Lote: D881474

Número de série: 302199651396