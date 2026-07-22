Anvisa determina apreensão de azeite de oliva e de doces; saiba quais as marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto, além dos doces Fatti a Mano.
As resoluções foram publicadas nesta quarta-feira (22) no Diário Oficial da União (DOU) e entram em vigor na data de publicação.
Foram proibidas comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos produtos de ambas as marcas.
Azeite de oliva
Segundo a Anvisa, o azeite tem origem desconhecida, apresentando na sua rotulagem como importadora e distribuidora a empresa "Comercial alimentícia e cerealista Vale do Carioca Ltda.", que tem o CNPJ inapto desde março de 2026 e endereço desconhecido.
Além disso, um laudo de análise teve resultado insatisfatório para o ensaio de determinação do índice de refração.
Doces
Na resolução que trata da marca de doces Fatti a Mano, a Anvisa pontua a ausência da devida regularização no órgão competente e do licenciamento do estabelecimento.
Alguns dos doces apreendidos:
- Cocada branca
- Cocada com maracujá
- Doce de leite
- Doce de leite com coco
- Palha italiana
- Doce de jaca, beijinho
- Pé de moleque
- Fatticoco (leite com coco)
- Pé de moça
- Brigadeiro
A reportagem tenta contato com as empresas que tiveram seus produtos afetados pelas resoluções.