Anvisa aprova cinco novas canetas emagrecedoras à base de semaglutida

Novas canetas emagrecedoras possuem concentração de 1,34 mg/mL. Alones / Shutterstock / Portal EdiCase

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco novos medicamentos à base de semaglutida. A autorização consta em publicação do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (29).

Os registros foram formalizados por meio de resolução da gerência-geral de medicamentos da Anvisa e abrangem os seguintes produtos:

Zempneo , da Brainfarma

, da Brainfarma Semavy , da Cosmed

, da Cosmed Orsema , da Ranbaxy

, da Ranbaxy Seemasun , da Sun Farmacêutica

, da Sun Farmacêutica Owozy, da Ávita Care

Os cinco produtos possuem concentração de 1,34 mg/mL e serão ofertados em cartuchos de 1,5 ml com caneta aplicadora e seis agulhas e em cartucho de 3 ml com caneta aplicadora e quatro agulhas.

Conforme o documento, todos foram enquadrados como “medicamento novo (novo IFA análogo) por via de desenvolvimento abreviado” e têm a semaglutida como princípio ativo. As formulações aprovadas são soluções injetáveis de uso subcutâneo, comercializadas com caneta aplicadora e agulhas.

Apesar da liberação para comercialização, não há previsão de quando os novos medicamentos chegarão ao mercado. A publicação também não traz informações sobre preços nem detalha as indicações terapêuticas específicas de cada produto.

Queda da patente

A decisão amplia a concorrência da substância usada em Ozempic e Wegovy. Ocorre meses após a Anvisa autorizar o Ozivy, da EMS, primeiro concorrente nacional depois da queda da patente da Novo Nordisk, em março.