Anvisa aprova cinco novas canetas emagrecedoras à base de semaglutida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco novos medicamentos à base de semaglutida. A autorização consta em publicação do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (29).
Os registros foram formalizados por meio de resolução da gerência-geral de medicamentos da Anvisa e abrangem os seguintes produtos:
- Zempneo, da Brainfarma
- Semavy, da Cosmed
- Orsema, da Ranbaxy
- Seemasun, da Sun Farmacêutica
- Owozy, da Ávita Care
Os cinco produtos possuem concentração de 1,34 mg/mL e serão ofertados em cartuchos de 1,5 ml com caneta aplicadora e seis agulhas e em cartucho de 3 ml com caneta aplicadora e quatro agulhas.
Conforme o documento, todos foram enquadrados como “medicamento novo (novo IFA análogo) por via de desenvolvimento abreviado” e têm a semaglutida como princípio ativo. As formulações aprovadas são soluções injetáveis de uso subcutâneo, comercializadas com caneta aplicadora e agulhas.
Apesar da liberação para comercialização, não há previsão de quando os novos medicamentos chegarão ao mercado. A publicação também não traz informações sobre preços nem detalha as indicações terapêuticas específicas de cada produto.
Queda da patente
A decisão amplia a concorrência da substância usada em Ozempic e Wegovy. Ocorre meses após a Anvisa autorizar o Ozivy, da EMS, primeiro concorrente nacional depois da queda da patente da Novo Nordisk, em março.
Segundo a agência, produtos com esse princípio ativo passam por um processo rigoroso de avaliação, em razão da complexidade da molécula. A análise inclui critérios como qualidade, segurança, eficácia, imunogenicidade e controle de impurezas.