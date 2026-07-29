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Mesma substância do Ozempic
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Anvisa aprova cinco novas canetas emagrecedoras à base de semaglutida

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira; ainda não há previsão para remédio chegar ao mercado

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