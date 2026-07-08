Saúde

Baixa cobertura vacinal
Notícia

75% das internações por doenças respiratórias em Porto Alegre são de crianças e idosos

Duas faixas etárias com maior risco de agravamento de casos representaram mais de 4.570 hospitalizações no primeiro semestre deste ano

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