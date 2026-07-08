75% das internações por doenças respiratórias em Porto Alegre são de crianças e idosos

RS ficou longe da meta de vacinação para população acima dos 60 anos: imunizou 62% frente ao objetivo de 90%. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No primeiro semestre de 2026, 75,3% das internações por doenças respiratórias em Porto Alegre foram de crianças e idosos. Isso representa mais de 4.570 hospitalizações dessas faixas etárias, de um total de 6.078 pessoas.

A maioria das internações ocorreu entre crianças menores de 5 anos e pessoas com mais de 60 anos. As principais doenças respiratórias são gripe, covid, pneumonia, meningite e bronquiolite.

A média de internação por síndromes virais foi de 12,28 por dia entre crianças e de 7,20 entre idosos. Ao mesmo tempo que lideram as hospitalizações, a cobertura vacinal dessas faixas etárias ficou abaixo da meta, mesmo sendo grupos prioritários.

Conforme dados atualizados na manhã desta quarta-feira (8), 33.747 crianças menores de seis anos se imunizaram contra a gripe, o que corresponde a 46% de cobertura. Já para idosos, o alcance está em 62%, com 196.358 doses aplicadas. A meta é de 90% para cada grupo.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, é comum que doenças respiratórias circulem mais no inverno.

Reforçamos o chamado para que a população mantenha a vacinação em dia e adote medidas de prevenção, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. FERNANDO RITTER Secretário municipal de Saúde de Porto Alegre

Onde se vacinar pelo SUS

O imunizante que atua contra gripe, pneumonia e bronquiolite está disponível em todas as 132 unidades de saúde de Porto Alegre.

A vacina contra influenza A e B está disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Já contra pneumonia, a rotina é imunizar crianças de dois meses até cinco anos. O imunizante contra a bronquiolite é recomendado para gestantes a partir da 28ª semana, como estratégia para proteger o bebê.