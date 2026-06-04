Saúde

Fim do "on" e "off"
Notícia

Vyalev: saiba como funciona o novo tratamento para Parkinson autorizado no Brasil com infusão subcutânea

Administrado por uma bomba de infusão contínua, o remédio foi validado por médicos de Porto Alegre como uma alternativa eficaz à cirurgia para impedir bloqueios repentinos dos movimentos, proporcionando qualidade de vida

Camila Bengo

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