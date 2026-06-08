Vacina contra dengue suspensa pelo Ministério da Saúde usa tecnologia de "vírus enfraquecido"; entenda

A vacina Butantan-DV é aplicada em dose única. Walterson Rosa/Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão da vacina contra dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, devido à identificação de 42 casos com reações mais severas. Desses, três foram considerados graves, sendo que duas pessoas vieram a óbito.

A Butantan-DV é a primeira vacina 100% brasileira contra a dengue e é aplicada como dose única. Ela oferece proteção por pelo menos cinco anos e foi criada para prevenir a infecção pelos quatro sorotipos do vírus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

O Instituto Butantan se manifestou em relação à medida e afirmou em nota (veja abaixo) que "a vacina teve eficácia global de 79,6% e 89% contra a dengue grave". O Instituto ainda reiterou a colaboração com o governo federal e a Anvisa para o seguimento das análises sobre as doses.

Como funciona a vacina?

A Butantan-DV se baseia na tecnologia de vírus atenuado, conhecido como "vírus enfraquecido". Nesse caso, o vírus é mantido vivo, mas passa por um processo de enfraquecimento.

Embora o vírus conserve sua estrutura original e consiga se multiplicar no organismo, sua capacidade de replicação na vacina baixa. Isso torna a dose totalmente incapaz de provocar a doença no corpo, mas ainda prepara o organismo para lidar com o vírus.

O imunizante provoca o sistema imunológico do receptor (o ser humano) a gerar anticorpos para combater o agente infeccioso e também a desenvolver uma memória celular, que guarda informações para ativar os glóbulos brancos (células de defesa) caso o vírus volte a entrar em contato com o corpo.

Para quem a vacina é indicada e contraindicada?

A vacina contra a dengue é indicada para indivíduos entre 12 e 59 anos de idade. Porém, é contraindicada para mulheres grávidas e lactantes, ou seja, em período de amamentação, para evitar o risco de transmissão do vírus ao feto ou bebê.

O imunizante também é contraindicado para pessoas que possuam histórico de reação alérgica grave e/ou reação anafilática associada a qualquer um dos componentes da vacina, além de pessoas com sistema imunológico enfraquecido por defeito genético ou infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Pessoas que estão em terapias que afetem o sistema imunológico também não devem tomar a dose.

O que disse o Instituto Butantan

O Instituto Butantan informa que, seguindo orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa, a vacinação contra a dengue será, de maneira preventiva, temporariamente interrompida para reavaliação da estratégia vacinal.

No momento, profissionais de saúde estavam sendo vacinados. A orientação ocorre em razão de alguns casos de reação adversa detectados, três deles com sinal de gravidade, em um universo de aproximadamente 500 mil vacinados, que podem ou não estar relacionados à vacinação. A medida visa garantir a segurança da população nas próximas etapas da vacinação.

O Instituto Butantan mantém seu compromisso e rigor absoluto com a ciência e a saúde da população e irá seguir trabalhando para apoiar o Ministério da Saúde e a Anvisa, fornecendo todas as informações disponíveis sobre a vacina, realizando novos estudos e acompanhando o trabalho de farmacovigilância dos vacinados. Cabe ressaltar que a vacina teve eficácia global de 79,6% e 89% contra a dengue grave em estudo publicado em revista científica internacional. Nos três municípios onde houve vacinação em massa da população – Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG), o acompanhamento de farmacovigilância se mostrou positivo, sem casos importantes de reação adversa na população.