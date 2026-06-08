Saúde

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Vacina contra a dengue: por que reações adversas raras só costumam aparecer após a vacinação em massa

Aplicação das doses desenvolvidas pelo Instituto Butantan foi paralisada preventivamente pelo Ministério da Saúde para investigação 

Isabella Sander

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