Tomei a vacina da dengue suspensa pelo Ministério da Saúde, e agora?

Instituto Butantan reiterou seu compromisso com a ciência e rigor para colaborar com as análises do MS e Anvisa. PABLO JACOB / Governo de SP,Divulgação

O Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão da vacina da dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan.

A decisão foi tomada após serem identificados 42 casos de reações mais severas que estão "temporariamente associadas ao momento de aplicação da vacina", segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Desses 42 casos, três foram considerados graves.

A análise apontou reações que não apareciam anteriormente nas pesquisas que levaram à aprovação da Anvisa. Vale lembrar que, antes de aprovada, a pesquisa aplicou o imunizante em 16 mil pessoas que foram acompanhadas durante cinco anos.

A vacina foi incorporada ao SUS em janeiro e já estava sendo utilizada de forma massiva em quatro cidades brasileiras: Botucatu (SP), Nova Lima (MG) e Maranguape (CE) e Araguaína (TO). Ainda conforme o Ministério da Saúde, foram aplicadas 501.044 doses entre janeiro e 30 de maio deste ano.

O Instituto Butantan se manifestou sobre a ocorrência através de nota (veja abaixo na íntegra) e afirmou que "mantém seu compromisso e rigor absoluto com a ciência e a saúde da população e irá seguir trabalhando para apoiar o Ministério da Saúde e a Anvisa".

O que fazer se tomei a vacina suspensa?

O Ministério da Saúde recomenda que quem tomou a vacina nos últimos 21 dias deve ficar atento a possíveis reações adversas e ir até uma unidade de saúde local para receber acompanhamento médico.

Os sintomas de atenção são:

Febre

Dor abdominal intensa e persistente

Vômitos

Tontura

Sangramentos

Sonolência intensa

Irritabilidade

Sinais de desidratação

A partir de terça-feira (9), o Ministério da Saúde passará a monitorar os seguintes casos em redes hospitalares:

Dengue em pessoas com vacinação recente

Casos com sinais de alarme

Óbitos

Será feito acompanhamento do público que foi imunizado nos últimos 21 dias com aglomerados por lote da vacina, unidade ou território.

O que disse o Instituto Butantan

O Instituto Butantan informa que, seguindo orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa, a vacinação contra a dengue será, de maneira preventiva, temporariamente interrompida para reavaliação da estratégia vacinal.

No momento, profissionais de saúde estavam sendo vacinados. A orientação ocorre em razão de alguns casos de reação adversa detectados, três deles com sinal de gravidade, em um universo de aproximadamente 500 mil vacinados, que podem ou não estar relacionados à vacinação. A medida visa garantir a segurança da população nas próximas etapas da vacinação.

O Instituto Butantan mantém seu compromisso e rigor absoluto com a ciência e a saúde da população e irá seguir trabalhando para apoiar o Ministério da Saúde e a Anvisa, fornecendo todas as informações disponíveis sobre a vacina, realizando novos estudos e acompanhando o trabalho de farmacovigilância dos vacinados. Cabe ressaltar que a vacina teve eficácia global de 79,6% e 89% contra a dengue grave em estudo publicado em revista científica internacional. Nos três municípios onde houve vacinação em massa da população – Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG), o acompanhamento de farmacovigilância se mostrou positivo, sem casos importantes de reação adversa na população.