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SUS oferecerá vacina pneumo 20 para crianças; imunizante protege contra pneumonia e meningite

Na rede privada, onde já era ofertada desde o ano passado, dose passa de R$ 500 

Zero Hora

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