São Paulo investiga caso suspeito de ebola; paciente de 31 anos esteve no Congo 

O vírus da doença ebola não é transmitido pelo ar. jaddingt / stock.adobe.com

Um novo caso suspeito de doença causada pelo vírus ebola está sendo investigado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) na capital paulista. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira (10) pela SES-SP.

A paciente com suspeita do vírus é uma brasileira de 31 anos que viajou a trabalho para a província de Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo. Ela chegou ao Brasil no último sábado (6) e passou a exibir sintomas como febre e diarreia na terça-feira (9).

Após ser inicialmente atendida em um hospital particular de São Paulo, a mulher foi transferida para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ela está estável em um leito de isolamento, conforme previsto pelos protocolos de biossegurança. O teste rápido para malária foi aplicado e teve resultado negativo, segundo a SES-SP.

A Secretaria da Saúde informou ao g1 que abriu a investigação do caso pois a paciente se enquadra nos critérios para caso suspeito, levando em consideração seu histórico de viagem a uma região com transmissão da doença e os sintomas que apresentou quando chegou ao Brasil.

Até então, não há confirmação laboratorial da presença do vírus ebola na mulher. As análises estão sendo realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz.

Caso investigados

Dois casos suspeitos no Brasil foram descartados no dia 1º pelo Ministério da Saúde, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo.

O outro caso em São Paulo que foi investigado envolvia um homem de 37 anos que também havia viajado à República Democrática do Congo, mas descartou a suspeita de ebola após exames identificarem a bactéria Neisseria meningitidis, causadora da meningite meningocócica, no paciente.

Já no Rio de Janeiro, o caso suspeito envolvia um viajante de Uganda e hospedado em Vila Isabel. Ele apresentou calafrios, tosse e diarreia, mas teve resultado negativo para ebola. O diagnóstico foi confirmado para malária. Ele recebeu alta na semana passada.

Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), o risco de um surto da doença no Brasil e na América do Sul continua classificado como muito baixo.

O que é o ebola

O ebola é um vírus que foi identificado durante uma epidemia que aconteceu em 1976. Na época, os principais focos ocorreram na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul, no continente africano. Um dos surtos aconteceu em uma aldeia próxima ao Rio Ebola, dando nome à doença.

Transmissão não é pelo ar

A transmissão do ebola ocorre principalmente pelo contato com sangue, tecidos ou fluidos corporais de indivíduos infectados (vivos ou mortos) ou com objetos e superfícies contaminadas, como roupas.

Uma pessoa só transmite a doença quando está apresentando sintomas. O ebola não é transmitido pelo ar.

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, o vírus circula entre seres humanos a partir do contato com sangue, órgãos ou fluidos corporais de animais infectados. Os reservatórios naturais mais prováveis — isto é, onde o vírus vive e se multiplica — são morcegos da família Pteropodidae que se alimentam de frutas.

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Sintomas parecidos

O período entre a infecção pelo vírus e a exibição dos primeiros sintomas varia de dois a 21 dias. Conforme a OMS, os principais são:

Febre

Fadiga

Mal-estar

Dores musculares

Dor de cabeça

Dor de garganta

A lista se assemelha a uma série de outras doenças, como dengue e influenza. Porém, não é possível concluir que se trata da doença somente com base nos sintomas apresentados. Para confirmação, é necessário realizar o exame PCR.

De acordo com a OMS, os sintomas também podem evoluir para:

Vômito

Diarreia

Dor abdominal

Erupções cutâneas

Comprometimento das funções renais e hepáticas