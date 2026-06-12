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RS investiga caso suspeito de ebola

Homem de 64 anos retornou de Uganda e testou positivo para malária. Material coletado será analisado pela Fiocruz, enquanto pessoas próximas passarão por acompanhamento durante 30 dias

Leonardo Martins

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