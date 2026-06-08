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Quais sintomas ocorreram? Quais eram previstos? Como fica quem se vacinou? Entenda a suspensão da vacinação contra dengue

Aplicação do imunizante foi interrompida temporariamente após a notificação de eventos adversos raros e de dois óbitos

Isadora Garcia

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Caue Fonseca

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