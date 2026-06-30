Saúde

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Notícia

Profissionais de saúde protestam contra troca de empresa gestora de postos nas zonas Leste e Norte da Capital

Profissionais de 38 unidades básicas e duas Clínicas da Família paralisaram atividades nesta terça-feira (30) e reclamam de possível redução nos salários com nova gestão

Ramon Nunes

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