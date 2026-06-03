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Vacina da gripe tem alta procura na rede privada em Porto Alegre; farmácias apostam em promoções

Levantamento da Rádio Gaúcha realizado na terça-feira (2) consultou seis clínicas de vacinação particulares e duas redes de farmácias. Com a "concorrência" da rede pública, farmácias oferecem pacotes promocionais

Zero Hora

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