Vacina da gripe tem alta procura na rede privada em Porto Alegre; farmácias apostam em promoções

Recém disponibilizada na rede pública, vacina da gripe teve mais demanda na rede privada em comparação a 2025 Mateus Bruxel / Agencia RBS

Um levantamento da Rádio Gaúcha realizado na terça-feira (2) mostrou que Porto Alegre registra escassez de vacinas contra a gripe na rede privada e constata aumento do interesse pelo imunizante em comparação a 2025. Foram consultadas seis clínicas de vacinação particulares e duas redes de farmácia gaúchas.

Das seis clínicas de vacinação privadas consultadas, duas estavam com o estoque zerado, sendo uma há pelo menos um mês. Apesar disso, ambas vêm registrando muita procura, sobretudo com o aumento do frio. Os preços variam entre R$ 97 e R$ 125.

Em outras três unidades, as doses devem durar no máximo até o final de julho. Apenas uma clínica relatou ter estoque suficiente para garantir o abastecimento até o final do ano.

Procura nas farmácias

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A reportagem também buscou duas das principais redes de farmácia do Rio Grande do Sul. Na Panvel, a procura pela vacina da gripe registrou um crescimento de 77% em relação ao período de fevereiro a maio do ano passado. No interior, houve aumento em cidades como Santo Ângelo, Ijuí e Santa Maria.

No entanto, a maior demanda é em Porto Alegre e Região Metropolitana, onde as lojas estão sendo abastecidas normalmente. O público de 30 a 59 anos concentra a maior parte das aplicações.

Nas unidades da Panvel, a unidade da vacina sai por R$ 79,90. A partir desta quinta-feira (4), haverá uma promoção de duas vacinas por R$ 74,90 e três por R$ 72,90. Aos sábados, o preço é promocional a R$ 69,90.

A procura também está intensa nas 110 unidades de vacinação da Rede São João. O aumento foi de aproximadamente 54% em relação a 2025, considerando os dados até início de junho.

Em todo o estado, a farmácia conta com cerca de 6 mil imunizantes. Na semana passada, a rede recebeu 3 mil doses para serem distribuídas aos municípios. Atualmente, as unidades de Porto Alegre possuem, somadas, 1,2 mil vacinas. O preço unitário da vacina, válido até o dia 15, é de R$ 79,90. Duas vacinas saem por R$ 72,90.

Rede pública