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Cosmeticorexia: por que meninas estão obcecadas com a pele e como lidar com o fenômeno

Piora na acne está entre os riscos do uso excessivo e inadequado de cosméticos por crianças e adolescentes; especialistas ainda destacam o impacto na saúde mental

Isadora Garcia

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