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"Aplaudido de pé"
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"Pontapé inicial para a cura": remédio dobra sobrevida no câncer de pâncreas e marca avanço histórico

Apresentado no principal congresso mundial da área, estudo indicou benefício sem precedentes para pessoas com um dos tumores mais agressivos

Leonardo Martins

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