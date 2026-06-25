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"Pessoas quebradas não fazem medalha": diz psicóloga esportiva que trabalhou com Rebeca Andrade no RivoTalks

Autora de livro sobre alta performance, Aline Wolff comenta pressão sofrida por atletas e defende buscar grandes resultados sem adoecer pelo caminho

Zero Hora

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