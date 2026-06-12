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Paciente com suspeita de ebola é transferido de Novo Hamburgo para Porto Alegre

Homem de 64 anos foi levado para o Grupo Hospitalar Conceição, na Zona Norte. Ele estava isolado desde quarta-feira na UPA Canudos após testar positivo para malária

Gabriela Plentz

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