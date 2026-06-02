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Ainda conforme o anúncio, divulgado nesta terça-feira (2) pelo laboratório brasileiro EMS, neste primeiro ciclo de abastecimento, serão disponibilizadas mais de 500 mil canetas ao mercado, com distribuição inicial nas principais redes farmacêuticas do país e expansão progressiva para todo o território nacional.

Poucos dias após a aprovação, a fabricante do Ozempic anunciou descontos de até 50%. Wegovy e Mounjaro também entram na lista das canetas mais pesquisadas no Brasil. Com as opções se diversificando, também aumentam as dúvidas.

Desde 2025, farmácias e drogarias exigem receita médica para compra desses medicamentos. Quem comercializa, de forma ilegal, pode responder por crime com pena superior à do tráfico de drogas.

Abaixo, ponto a ponto, saiba mais sobre Ozivy, Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

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Quais os princípios ativos das canetas emagrecedoras?

Com a chegada da caneta nacional, mercado de emagrecimento se diversifica. Gecko Studio / stock.adobe.com

Os medicamentos Ozempic e Wegovy, fabricados pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, são compostos por semaglutida.

Enquanto o Ozempic tem o uso aprovado pela Anvisa para o tratamento de diabetes tipo 2, tendo como efeito adicional a perda de peso, o Wegovy é especificamente formulado para perda de peso.

O Ozivy, do laboratório EMS, também é composto por semaglutida. Neste caso, porém, a substância é produzida de forma sintética e não biológica. Como esclarece a empresa, o medicamento é indicado para tratamento de adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado.

A bula aprovada pela Anvisa ainda não foi divulgada. Conforme a companhia, isso deve ocorrer dentro do cronograma regulatório e comercial do produto.

Já o Mounjaro, produzido pela farmacêutica Eli Lilly, com sede nos Estados Unidos, faz parte de uma outra classe de medicamentos. Neste caso, a composição é por tirzepatida. Na bula, a fabricante indica uso, por exemplo, para melhora do controle glicêmico de adultos com diabetes tipo 2 e para controle crônico do peso.

Como o medicamento funciona para a perda de peso?

O tratamento inicia com a dose mais baixa das medicações. O aumento se dá mensalmente. Como ressalva o endocrinologista consultado por Zero Hora, não é necessário atingir a dose máxima de cada medicação: a avaliação médica deverá indicar em qual o paciente poderá se manter.

As canetas com semaglutida e tirzepatida subcutâneas têm aplicações semanais, normalmente, no abdômen.

A substância vem em um suporte de aplicação em formato de caneta. A depender da marca, cada dispositivo tem apenas uma dose ou tem o equivalente para um mês.

Qual a diferença entre Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Ozivy?

Ozempic, Mounjaro e Wegovy são algumas das marcas. K KStock / stock.adobe.com

As duas substâncias são hormônios que atuam no centro da fome e da saciedade, como resume a nutricionista clínica Sabrina Fernandes, que pesquisa sobre doenças do fígado, trato gastrointestinal e cardiometabolismo.

— Essas medicações retardam o esvaziamento gástrico e intestinal para que a comida fique parada ali pelo maior tempo possível, porque o intestino, tendo contato com esses alimentos, fica liberando hormônio. E com esse hormônio sendo liberado, temos essa redução do apetite, esse controle da compulsão alimentar, porque trabalha no sistema nervoso central também — detalha.

A diferença é que a semaglutida é análoga a um hormônio, enquanto a tirzepatida imita dois hormônios do tubo digestivo.

— A tirzepatida causa um pouco mais de perda de peso, não é muito mais, mas é uma perda de peso bem relevante — compara o médico endocrinologista Fernando Gerchman, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e coordenador da Diretriz Brasileira de Tratamento Farmacológico da Obesidade.

Existem outras canetas?

Sim. Para além de Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Ozivy (que ainda não entrou no mercado), o Brasil já tem outros medicamentos semelhantes à venda, como:

Extensior (à base de semaglutida)

Poviztra (à base de semaglutida)

Olire (à base de liraglutida)

Saxenda (à base de liraglutida)

Victoza (à base de liraglutida)

Quem pode usar caneta emagrecedora?

Em caso de controle de peso, as bulas orientam o uso para pessoas com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou maior a 30 kg/m², assim como aquelas com IMC igual ou maior a 27 kg/m² que têm algum problema de saúde relacionado ao peso.

Gerchman acrescenta ainda que há entendimento entre especialistas de que o tratamento pode ser indicado também para pessoas com excesso de adiposidade comprovada, independente do IMC.

Há alguma contraindicação?

O especialista aponta alguns grupos que não podem fazer uso das canetas emagrecedoras:

pessoas com neoplasia endócrina múltipla

pessoas que têm carcinoma medular de tireoide

grávidas e lactantes

Quem tem histórico de pancreatite aguda possui contraindicação relativa, portanto, cada caso deve ser avaliado.

Quanto peso é possível perder usando caneta para emagrecer?

Segundo Gerchman, as medicações com semaglutida podem causar perda de peso ao redor de 12%, enquanto as com tirzepatida apresentam uma média de 17%.

A escolha de qual substância é mais indicada para o tratamento de cada paciente deve ser feita pelo médico.

No entanto, não é possível afirmar com exatidão, pois os resultados variam conforme cada caso.

De acordo com Gerchman, nas medicações com semaglutida, por exemplo, os pacientes levam em média um ano para atingir a estabilização do peso.

É possível emagrecer só com a caneta, sem fazer dieta?

Não é bem assim. As próprias bulas do Mounjaro, do Wegovy e do Ozempic afirmam que há necessidade de associar o uso à dieta e ao exercício físico.

A nutricionista Sabrina reitera a importância de uma alimentação rigorosa para quem faz tratamento com esses medicamentos. O plano alimentar deve conter muita proteína e pouco carboidrato.

— É como antigamente em que só tínhamos a opção da bariátrica e as pessoas pensavam: "Fiz a bariátrica, agora eu estou perdendo peso, não preciso cuidar de mais nada". E aí passa aquele período de dois anos, quando os hormônios começam a normalizar, e as pessoas apresentam um reganho de peso. Então, as medicações, assim como a bariátrica, são instrumentos para a perda de peso. É como se fossem uma janela de oportunidades para a pessoa mudar os seus hábitos de vida — pontua.

Qual a duração do tratamento com as canetas?

A recomendação é uso contínuo. Como reforça Gerchman, essas medicações protegem contra o desenvolvimento de uma série de doenças e, quando já existentes, ajudam no controle.

— Existem dados claros na literatura de que, se tu parar de usar, recupera peso perdido: em média, meio quilo a um quilo por mês. A preconização é de uso contínuo porque não estamos tratando o peso, estamos tratando a obesidade. A obesidade causa apneia, doença cardiovascular, pré-diabetes, câncer, doença osteoarticular, aí as pessoas começam a progredir com artrose na coluna e hérnia de disco, causa infertilidade, causa hipogonadismo no homem — destaca.

Quanto custa o tratamento com caneta emagrecedora?

Ozivy ainda não começou a ser comercializado. EMS / Divulgação

Nesta terça-feira (2), a EMS anunciou que a Ozivy vai custar a partir de R$ 452 ao consumidor. Contudo, a empresa está elaborando um plano de tratamento de três meses. Neste caso, as doses, que vão custar R$ 863,23, teriam o custo médio mensal de R$ 287.

No caso das outras canetas, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) indica a variação dos preços máximos que podem ser cobrados dos consumidores.

Em todos os casos, o valor depende da apresentação do medicamento (quantas canetas e qual a dosagem, por exemplo), além do imposto estadual.

Ozempic: preço máximo varia entre R$ 1.077,79 e R$1.399,72

Wegovy: preço máximo varia entre R$ 1.077,79 e R$ 2.696,74

Mounjaro: preço máximo varia entre R$ 568,32 a R$ 4.937,74

Os valores se referem a apenas um mês de tratamento e constam em uma planilha atualizada em abril deste ano.

Quais os efeitos colaterais para quem usa Mounjaro, Ozempic, Wegovy e Ozivy?

A nutricionista clínica Sabrina Fernandes, que pesquisa sobre doenças do fígado, trato gastrointestinal e cardiometabolismo, conta ver em consultório pacientes com constipação, náuseas, dor de cabeça, fraqueza e cansaço.

Vômito, diarreia, refluxo e aumento no risco de cálculo biliar também estão entre os efeitos adversos que o tratamento com canetas emagrecedoras pode causar.

Sabrina chama a atenção para o fato de que, ao perder peso, se perde massa magra junto e isso inclui massa muscular.

— As pessoas precisam entender que essa medicação mexe com muitos órgãos e sistemas do corpo. É tentadora a questão da perda de peso, mas essa perda de peso, se não for bem acompanhada, bem tratada, pode trazer prejuízo — alerta.

Essas medicações, principalmente o Mounjaro, podem gerar anorexia iatrogênica, quando o paciente zera a fome.

— O paciente não pode deixar para comer quando tem fome. A alimentação é como se fosse o tratamento, a suplementação de proteína, esse cuidado é como se fosse junto com a medicação — ressalta.

Quando as canetas emagrecedoras devem chegar ao SUS?

Questionado por Zero Hora, o Ministério da Saúde não negou a possibilidade de as canetas emagrecedoras serem disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a nível nacional, mas ressaltou a existência de um longo processo.

A pasta informou que pediu à Anvisa prioridade no registro de medicamentos com os princípios ativos semaglutida e liraglutida, destinados ao tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. A pasta entende que a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado e o aumento da concorrência devem fazer os preços caírem.

"Em média, estudos apontam que os genéricos induzem uma queda de 30% nos preços. Esse é um fator determinante para a análise de uma possível incorporação ao SUS", respondeu em nota.

Em 2025, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS deu parecer contrário à incorporação. Entre os motivos, apontou um impacto orçamentário superior a R$ 8 bilhões.