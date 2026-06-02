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Ozivy, Ozempic, Mounjaro e Wegovy: compare preços e efeitos das canetas emagrecedoras

Primeira medicação nacional terá preço inicial de R$ 287 no tratamento a partir de três meses

Isadora Garcia

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