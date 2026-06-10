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Onde tem emergência em Porto Alegre? Mapa traz endereços de hospitais e prontos atendimentos

Com o frio, doenças respiratórias desafiam o sistema de saúde. Entre os sinais de alerta estão falta de ar, febre persistente e sintomas que não melhoram

Sofia Lungui

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