Para adulto e criança Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Onde tem emergência em Porto Alegre? Mapa traz endereços de hospitais e prontos atendimentos

Com o frio, doenças respiratórias desafiam o sistema de saúde. Entre os sinais de alerta estão falta de ar, febre persistente e sintomas que não melhoram