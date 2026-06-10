Onde tem emergência em Porto Alegre? Mapa traz endereços de hospitais e prontos atendimentos

Com a chegada do frio, as emergências frequentemente operam no limite ou mesmo acima da capacidade. Diante disso, surgem dúvida como:
- Quando devo buscar um pronto atendimento por conta de sintomas respiratórios?
- Para onde devo ir?
Entre os principais sintomas preocupantes, o pneumologista e médico cooperado da Unimed Porto Alegre Fábio Maraschin destaca:
- Falta de ar ou dificuldade para respirar
- Cianose (quando a pele, boca ou as unhas ficam com coloração roxa)
- Dor no peito ou ao respirar
- Febre persistente por mais de 48 horas
- Sintomas que duram mais de três a cinco dias
- Chiado no peito
Quando se trata de crianças, além dos sintomas citados anteriormente, também é preciso observar:
- Batimento de asa do nariz (dilatação das narinas ao respirar)
- Tiragem intercostal (aprofundamento dos espaços entre as costelas durante a inspiração)
- Respiração mais rápida e mais curta
Onde procurar emergência em Porto Alegre
Onde buscar emergências em Porto Alegre
Atendimentos particulares
Unimed Porto Alegre
- Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 545 - Prédio 3 - Shopping Total (Pediátrico) / Avenida Getúlio Vargas, 5.600 - BR-116 - Conjunto Comercial de Canoas (Adulto e Pediátrico)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência.
- Casos mais leves devem ser tratados diretamente com o profissional. Consulte neste link
Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica
- Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco
- Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados
- Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade
Hospitais
Hospital Mãe de Deus
- Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
- Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria
Hospital Restinga e Extremo Sul
- Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria
Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre
- Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral
Hospital Nossa Senhora da Conceição
- Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico
Hospital Criança Conceição
- Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atendendo pacientes de zero até menores de 14 anos
Hospital Vila Nova
- Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência
Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)
- Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência
Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)
- Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência
Hospital São Lucas da PUCRS
- Endereço: Avenida Ipiranga, 6690
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas
- Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças
Hospital Ernesto Dornelles
- Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Azenha (Térreo)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência
Hospital Moinhos de Vento
- Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência
Hospital Divina
- Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus
- Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos
Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul
- Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos
Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro
- Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos
Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar
- Endereço: Rua Jerônimo Zelmanovitz, 1 - Bairro São Sebastião
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos