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Não é só a da gripe: saiba quais vacinas protegem contra quais infecções respiratórias e onde  realizá-las em Porto Alegre

Com a vacinação em dia, o risco de hospitalização e mortes é muito menor. Veja quais são vacinas adequadas para cada faixa etária e quais locais as oferecem

Sofia Lungui

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