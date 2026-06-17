Não é só a da gripe: saiba quais vacinas protegem contra quais infecções respiratórias e onde  realizá-las em Porto Alegre

As internações por quadros respiratórios aumentaram 12,3% em Porto Alegre entre maio e junho, conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde. Com a chegada do frio, as infecções respiratórias são mais recorrentes e casos graves podem surgir, especialmente sem vacinação.

Com as vacinas em dia, o risco de complicações, hospitalização e morte é muito menor, sobretudo entre crianças pequenas, idosos e pessoas com comorbidades. Mas afinal, quais vacinas protegem contra doenças respiratórias? E quais imunizantes são indicados para cada grupo?

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Leia, abaixo, para que serve cada imunizante, quando tomar e onde buscar a vacinação. Vale ressaltar que nenhuma vacina oferece proteção absoluta. Mesmo imunizadas, as pessoas podem apresentar alguns sintomas, mas muito mais leves.

Na verdade, a vacina protege da infecção evoluir para um quadro grave. A pessoa até pode ficar doente, mas não vai ter sintomas graves, não vai precisar de internação, por isso é importante CYNARA NUNES médica cooperada da Unimed Porto Alegre

Vírus da influenza

Além de proteger quem recebe a vacina, o imunizante contra influenza, vírus causador da gripe, também contribui para diminuir a circulação do vírus. O aumento dos casos de doenças respiratórias e o baixo índice de vacinação têm levado a um cenário de superlotação em estabelecimentos de saúde no RS.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir casos graves da doença. Por isso, é fundamental se vacinar anualmente. Isso vale para toda a população. A vacina aplicada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra três tipos de vírus da influenza. Já o imunizante oferecido nas redes privadas é tetravalente (ou quadrivalente), protegendo contra quatro cepas do vírus.

O pico de circulação do vírus ocorre normalmente entre março e maio. Por isso, o ideal é se vacinar antes disso, para garantir proteção durante o inverno. Mas a imunização traz benefícios o ano todo e a vacina é indicada para todas as idades.

— A influenza exige atualização anual para todo mundo, especialmente idosos e pessoas imunocomprometidas. A resposta da vacina declina ao longo do tempo, reduzindo a resposta imune, por isso é preciso tomar uma dose ao ano — explica Cynara, médica cooperada da Unimed Porto Alegre.

Infectologista Cynara Nunes explica que resposta imune da vacina contra o influenza declina ao longo do tempo. Renan Mattos / Agencia RBS

Covid-19

Apesar das mutações do vírus, os imunizantes disponíveis seguem eficazes contra as formas graves da doença. As vacinas nunca acompanham com exatidão a versão mais recente do vírus em circulação, mas mantêm proteção consistente contra hospitalização e morte, geralmente entre seis e 12 meses após a dose.

No Brasil, a vacinação contra a covid-19 integra o calendário nacional para gestantes, idosos com 60 anos ou mais e crianças de seis meses a cinco anos. Grupos prioritários, como imunocomprometidos, trabalhadores de saúde, indígenas, quilombolas e pessoas com doenças crônicas também têm indicação de reforços periódicos.

Para o restante da população adulta sem comorbidades, caso a pessoa já tenha tomado três doses, não há mais recomendação de atualização. No caso do público prioritário, a recomendação de Cynara é tomar uma dose por semestre, sempre que possível:

— Partindo do princípio que o adulto fez as três doses necessárias, de acordo com o calendário vacinal, quem deve fazer reforço são os idosos e imunocomprometidos, como cardiopatas, pessoas com pneumopatias, com doenças autoimunes e neoplasias, por exemplo — orienta a infectologista.

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Vacina contra bronquiolite (VSR)

A vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) serve para prevenir infecções provocadas por esse vírus, que é uma das principais causas de bronquiolite em bebês, e também pode levar idosos à internação. O imunizante contribui para prevenir pneumonia e o agravamento de doenças cardíacas ou pulmonares preexistentes.

No Brasil, o VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das ocorrências de pneumonia em crianças menores de dois anos. O principal público-alvo são mulheres grávidas, a partir da 28ª semana da gestação. A vacinação protege não apenas as mães, mas também os bebês recém-nascidos, prevenindo infecções respiratórias, especialmente durante os primeiros meses após o nascimento.

Não há restrição de idade para a mãe, e a orientação é tomar dose única a cada nova gestação. Idosos também podem receber a vacina contra VSR disponível na rede privada para reduzir o risco de casos graves de doenças respiratórias, bem como portadores de doenças crônicas e imunossuprimidos.

Pneumocócicas

A vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20 ou pneumo 20), antes só encontrada na rede privada, estará disponível a partir de meados de junho nos postos de saúde no RS. A Secretaria da Saúde (SES) iniciou a distribuição do imunizante para os municípios nesta quarta-feira (17).

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O novo imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de pneumonia e meningite. As doenças são as que mais causam hospitalizações, sequelas e óbitos em crianças pequenas. Estima-se que o pneumococo seja responsável por até 50% de todos os casos de meningite bacteriana em crianças. A mortalidade nesses casos é de cerca de 30%.

Além de crianças pequenas, idosos e indivíduos com comorbidades ou imunossupressão também são mais vulneráveis, podendo buscar opções na rede privada. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível. As vacinas disponíveis anteriormente serão gradualmente substituídas pelo novo imunizante, que amplia a cobertura contra sorotipos circulantes do pneumococo.

Além das crianças de até cinco anos, a vacina também será ofertada via SUS aos povos indígenas sem histórico de imunização com vacinas pneumocócicas conjugadas, idosos acamados ou institucionalizados, e pessoas com condições clínicas especiais atendidas através da Rede de Imunobiológicos Especiais do governo estadual.

Onde se vacinar

VSR – Na rede pública, a vacina é voltada prioritariamente para gestantes a partir da 28ª semana da gestação. A imunização ocorre ao longo de todo o ano em postos de saúde, dentro do calendário de vacinação de rotina da gestante pelo SUS, sem necessidade de agendamento. Para idosos e pessoas com doenças crônicas, o acesso segue concentrado na rede privada. O imunizante pode ser obtido em hospitais e clínicas privadas por R$ 1.500, em média.

Gripe – A campanha é prioritária para crianças, gestantes e idosos, grupos mais vulneráveis a hospitalizações e mortes. A vacina ofertada pelo SUS é trivalente, protegendo oferece proteção contra três cepas: duas do tipo A (H1N1 e H3N2), e uma do tipo B. Em redes privadas, é possível ter acesso ao imunizante tetravalente. A dose costuma custar por volta de R$ 100.

Covid-19 – A vacina contra covid-19 é disponibilizada gratuitamente pelo SUS, aplicada exclusivamente na rede pública de saúde. A vacinação foi retomada em abril, com disponibilidade na Clínica da Família Moab Caldas, Clínica da Família IAPI, Centro de Saúde Santa Marta, Centro de Saúde Modelo e Unidade de Saúde Tristeza.

Pneumocócica – Com distribuição ao longo de junho aos municípios, a vacina pneumo 20 estará disponível de forma gratuita em breve nos postos de saúde. Na rede privada, a dose custa em torno de R$ 500. Há disponibilidade de outros tipos da vacina com valores abaixo de R$ 100 nas clínicas, como a VPP23. A Unimed Porto Alegre oferece vacinação gratuita contra pneumonia para beneficiários idosos. Para ter acesso ao benefício, é preciso ser cliente Unimed Porto Alegre, ter 60 anos ou mais e fazer parte do Viver Bem. A adesão ao Viver Bem é integralmente gratuita e pode ser realizada a qualquer momento através do app Unimed Porto Alegre, sem carência ou taxas de inscrição, garantindo direito imediato à vacinação.

Onde procurar emergência em Porto Alegre

Atendimentos particulares

Unimed Porto Alegre

Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 545 - Prédio 3 - Shopping Total (Pediátrico) / Avenida Getúlio Vargas, 5.600 - BR-116 - Conjunto Comercial de Canoas (Adulto e Pediátrico)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência.

Casos mais leves devem ser tratados diretamente com o profissional. Consulte neste link

Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica

Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco

Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade

Hospitais

Hospital Mãe de Deus

Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria

Hospital Restinga e Extremo Sul

Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria

Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre

Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral

Hospital Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico

Hospital Criança Conceição

Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atendendo pacientes de zero até menores de 14 anos

Hospital Vila Nova

Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência

Hospital São Lucas da PUCRS

Endereço: Avenida Ipiranga, 6690

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças

Hospital Ernesto Dornelles

Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Azenha (Térreo)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Moinhos de Vento

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência

Hospital Divina

Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus

Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul

Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro

Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar